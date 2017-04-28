Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Чем заменить 10 000 шагов в день: ищем варианты
Жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Какие магазинные пельмени нельзя покупать ни в коем случае
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Как избежать пожаров и протечек в доме
Как самостоятельно сделать ремонт в санузле
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Названы автомобили, которые продают вскоре после покупки
В Skoda назвали дату премьеры нового кроссовера
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:26 (мск), источник: Tengrinews

Пешеход-акробат на двух руках перешел затопленную улицу

Казахстанец нашел оригинальный способ перехода затопленной улицы.

Источник: Tengrinews

Так, в социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина переходит улицу на двух руках, подняв вверх ноги, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Изобретательного пешехода засняли водители. В Алматы 27 апреля ливень затопил центральные улицы и дома, машины застряли в грязи. По данным экстренных служб, объявлено штормовое предупреждение. Угроза паводков на реках города. 28 апреля — 1 мая в Алматы ожидается сильный дождь.

По информации на 28 апреля, на проспекте Аль-Фараби воду откачивают из подземных переходов. В жилых комплексах выше проспекта вышла из берегов небольшая река. Местные жители сражались со стихией всю ночь. В Наурызбайском районе сильное подтопление наблюдается в районе коттеджного городка «Достык». По одной из версий, река поменяла русло, в результате чего вода пришла в городок.

По информации КЧС РК, 28 апреля в 00.15 в результате обильных осадков в Алматы зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и девять случаев подтопления улиц, три — объектов на территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский район), подтопление магазина «Алматы Оптика» (Алмалинский район), территории частного детского сада «Ботагоз».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Покупателю миллионного билета на EXPO-2017 подарили телефон с символичным номером
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
В Думе планируют компенсировать молодым семьям часть ипотеки
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Приезжие скупают квартиры в Петербурге
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь