Пешеход-акробат на двух руках перешел затопленную улицу

Так, в социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина переходит улицу на двух руках, подняв вверх ноги, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.

Изобретательного пешехода засняли водители. В Алматы 27 апреля ливень затопил центральные улицы и дома, машины застряли в грязи. По данным экстренных служб, объявлено штормовое предупреждение. Угроза паводков на реках города. 28 апреля — 1 мая в Алматы ожидается сильный дождь.