Пешеход-акробат на двух руках перешел затопленную улицу
Казахстанец нашел оригинальный способ перехода затопленной улицы.
Казахстанец нашел оригинальный способ перехода затопленной улицы.
Так, в социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина переходит улицу на двух руках, подняв вверх ноги, сообщает корреспондент Tengrinews.kz.
Изобретательного пешехода засняли водители. В Алматы 27 апреля ливень затопил центральные улицы и дома, машины застряли в грязи. По данным экстренных служб, объявлено штормовое предупреждение. Угроза паводков на реках города. 28 апреля — 1 мая в Алматы ожидается сильный дождь.
По информации на 28 апреля, на проспекте
По информации КЧС РК, 28 апреля в 00.15 в результате обильных осадков в Алматы зарегистрировано 60 случаев подтопления, из них 11 случаев подтопления частных жилых домов, 37 случаев подтопления дворовых территорий и девять случаев подтопления улиц, три — объектов на территории рынка «Азия», обрушение саманной времянки (Алатауский район), подтопление магазина «Алматы Оптика» (Алмалинский район), территории частного детского сада «Ботагоз».