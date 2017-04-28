Мощи Николая Чудотворца приедут в Россию впервые за 930 лет

Мощи будут находиться в России с 21 мая по 28 июля 2017 года, сообщил митрополит Иларион в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Русской церкви передали один из ее старейших храмов в Италии

«Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия, — пояснил митрополит Иларион. — Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей».

Договоренность о привнесении части мощей Святителя Николая из Италии в Россию была достигнута на встрече с Папой Римским Франциском 13 февраля 2016 года в Гаване.

Николай Чудотворец — покровитель путешественников, водителей, заключенных, военных. Ему молятся о здоровье детей, а юные девушки просят счастливого замужества. Считается, если молиться с верой и надеждой, помощь Николая Чудотворца придет незамедлительно.

Его первым чудом, по легенде, было воскрешение разбившегося при падении с мачты матроса.

Чудесами считали и спасение от палача каждого несправедливо приговоренного. Николай был архиепископом Ликийских Мир. После смерти в середине IV века он упокоился в своем храме. Когда в XI веке Миры были захвачены арабами, итальянские купцы вывезли мощи Святителя Николая в город Бари.