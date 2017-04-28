Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Что нужно знать о ранней диагностике рака
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
Зрители раскритиковали Боярскую в роли Анны Карениной
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
11Протест одного
12Во Франции завершился первый тур президентских выборов
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
13:00 (мск), источник: Вести.Ru

Мощи Николая Чудотворца приедут в Россию впервые за 930 лет

В Москву из папской базилики в Бари доставят частицу мощей Николая Чудотворца. Это произойдет впервые за 930 лет, пояснил председатель отдела внешних церковных связей митрополит Иларион (Алфеев).

Источник: AFP 2017

Мощи будут находиться в России с 21 мая по 28 июля 2017 года, сообщил митрополит Иларион в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Читайте также
Русской церкви передали один из ее старейших храмов в Италии

«Каждый год сотни верующих Московского патриархата прибывают в Бари, чтобы поклониться честным мощам великого угодника Божия, — пояснил митрополит Иларион. — Однако для большинства православных России такие дальние паломничества трудноосуществимы. Папа Римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл надеются, что молитва у чудотворных мощей святителя послужит укреплению веры в сердцах людей».

Договоренность о привнесении части мощей Святителя Николая из Италии в Россию была достигнута на встрече с Папой Римским Франциском 13 февраля 2016 года в Гаване.

Николай Чудотворец — покровитель путешественников, водителей, заключенных, военных. Ему молятся о здоровье детей, а юные девушки просят счастливого замужества. Считается, если молиться с верой и надеждой, помощь Николая Чудотворца придет незамедлительно.

Его первым чудом, по легенде, было воскрешение разбившегося при падении с мачты матроса.

Чудесами считали и спасение от палача каждого несправедливо приговоренного. Николай был архиепископом Ликийских Мир. После смерти в середине IV века он упокоился в своем храме. Когда в XI веке Миры были захвачены арабами, итальянские купцы вывезли мощи Святителя Николая в город Бари.

Комментарии
7
Сергей Сергеев
я тогда смеялся от этих шоуменов.и над теми кто на сеансы их ходил)
ОтветитьСсылкаПожаловаться
хан
Не верный номер)))))
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Почему - обещают? Вспомни Чумака, Кашпировского. Вон как тогда чудо лилось.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Известный актер упал с пятого этажа и умер в больнице
Излечившуюся от рака королеву красоты затравили за фото в Сети
Известный актер упал с пятого этажа и умер в больнице
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В Совете Федерации оценили действия Трампа в отношении РФ
В России может измениться порядок погашения кредитов
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
СМИ: в ГД готовится законопроект, превращающий Крым в офшор
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Вместо «Йети»: эксклюзивный тест нового кроссовера Skoda Karoq появился внезапно. Замену Yeti ждали, но не так сразу — без прелюдий. Пара шпионских фото/видео не в счет. Раз не было точной информации, поползли слухи. А что оказалось правдой?
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Полина Гагарина перестала скрывать беременность на большом сроке Певица наконец-то перестала скрывать «интересное положение».
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь