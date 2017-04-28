Уже в восьми районах Челябинской области введен особый противопожарный режим — МЧС
Челябинск. 28 апреля.
Челябинск. 28 апреля.
Режим начал действовать на территории Варненского и Пластовского районов, говорится в
По данным ведомства, основная причина лесных возгораний — неконтролируемое сжигание мусора.
В свою очередь, на сайте Главного управления лесами по Челябинской области сообщается, что за минувшие сутки в регионе ликвидировали 16 лесных пожаров на площади 95,3 га.
Пожароопасный сезон в Челябинской области был объявлен с 10 апреля. В этом году он начался почти на неделю раньше