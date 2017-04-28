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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ялте высадят сакуры и магнолии

На покупку декоративных растений в текущем году было выделено 4,9 миллиона рублей.

Власти Ялты готовятся к высокому курортному сезону. Соответствующие службы уже вышли в скверы и парки, чтобы привести в порядок зеленые насаждения, убрать мусор, а также отмыть гранитные и мраморные поверхности.

По словам начальника МБУ «Зеленстрой» Людмилы Твардовской, сразу после майских праздников на улице Московской пройдут работы по восстановлению 320 погонный метров живой изгороди. Запланирована также высадка магнолии листопадной, миндаля, сакуры в сквере Юбилейном.

В 2017 году на приобретение посадочного материала декоративных растений было выделено 4,9 миллиона рублей.

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