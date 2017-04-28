Красноярский край вышел в «лидеры» в стране по детской смертности на дорогах

Такие данные в своем отчете приводит уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова.

Она отметила, что с 2004 по 2015 год в регионе снижалась аварийность с участием несовершеннолетних, в прошлом же году произошел всплеск этого показателя — всего зарегистрировано 501 ДТП с участием детей (на 31 больше, чем годом ранее), в которых 19 детей погибли и 516 получили травмы. В Сибирском федеральном округе это самый высокий показатель. Каждое восьмое ДТП в крае было с участием несовершеннолетних.

12 погибших и 215 пострадавших в ДТП детей были пассажирами автомобилей. Еще трое погибших и 107 пострадавших были пешеходами. Остальные погибшие и пострадавшие дети были за рулем велосипеда или мопеда. Общее количество детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности, составляет 122, погибших — 7.