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13:10 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край вышел в «лидеры» в стране по детской смертности на дорогах

По итогам 2016 года Красноярский край занял девятое место в России по количеству ДТП с участием детей и подростков и шестое место по количеству погибших в авариях детей.

Источник: РИА "Новости"

Такие данные в своем отчете приводит уполномоченный по правам ребенка в крае Ирина Мирошникова.

Она отметила, что с 2004 по 2015 год в регионе снижалась аварийность с участием несовершеннолетних, в прошлом же году произошел всплеск этого показателя — всего зарегистрировано 501 ДТП с участием детей (на 31 больше, чем годом ранее), в которых 19 детей погибли и 516 получили травмы. В Сибирском федеральном округе это самый высокий показатель. Каждое восьмое ДТП в крае было с участием несовершеннолетних.

12 погибших и 215 пострадавших в ДТП детей были пассажирами автомобилей. Еще трое погибших и 107 пострадавших были пешеходами. Остальные погибшие и пострадавшие дети были за рулем велосипеда или мопеда. Общее количество детей, пострадавших в ДТП по собственной неосторожности, составляет 122, погибших — 7.

Чаще всего аварии (в том числе с летальным исходом) происходят с 13:00 до 20:00, когда дети возвращаются домой из образовательных учреждений, секций и кружков или гуляют. В этот период зарегистрировано 106 ДТП, в которых трое детей погибли и 107 получили травмы. Кроме того, наиболее аварийно-опасным возрастом детей считается период с 11 до 15 лет.

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Красноярский край вышел в «лидеры» в стране по детской смертности на дорогах
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