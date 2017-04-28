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13:40 (мск), источник: Nakanune.ru

Детская железная дорога в Екатеринбурге начнет работу 1 мая

1 мая на Свердловской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД») в Екатеринбурге открывается сезон пассажирских перевозок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СвЖД, первый поезд отправится в рейс со станции «Екатеринбург-Детский» в ЦПКиО им. Маяковского в 11.00. Состав поведет раритетный локомотив — немецкий паровоз серии Dh2T постройки 1931 года. В 12.30 начнется праздничный концерт с участием детских вокальных и танцевальных коллективов.

Пассажиры детской железной дороги и посетители парка смогут увидеть уникальные образцы подвижного состава, которые станут экспонатами Музея узкоколейного железнодорожного транспорта. Техника выставлена на путях у пассажирской платформы станции.

Как уточнили в компании, детская железная дорога будет работать пять дней в неделю — со среды по воскресенье, понедельник и вторник выходной. Поезд будет совершать девять рейсов в день: первый в 11.00, последний в 18.03.

Напомним, детская железная дорога открылась в прошлом году после масштабной реконструкции. Новый комплекс зданий и сооружений включает в себя четырехэтажное здание вокзально-профориентационного комплекса, эстакаду, локомотивно-вагонное депо, путевое хозяйство, современные системы централизации и блокировки и др. Планируется, что в перспективе детская железная дорога сможет работать круглый год.

Протяженность детской железной дороги составляет 3,1 км; она объединяет три станции и два остановочных пункта. За полувековую работу детская железная дорога перевезла более 4,5 млн пассажиров. На малой магистрали прошли обучение свыше 48 тыс. школьников.

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