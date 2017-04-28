Детская железная дорога в Екатеринбурге начнет работу 1 мая
1 мая на Свердловской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД») в Екатеринбурге открывается сезон пассажирских перевозок.
1 мая на Свердловской детской железной дороге (ДЖД, структурное подразделение Свердловской железной дороги — филиала ОАО «РЖД») в Екатеринбурге открывается сезон пассажирских перевозок.
Как сообщили Накануне.RU в
Пассажиры детской железной дороги и посетители парка смогут увидеть уникальные образцы подвижного состава, которые станут экспонатами Музея узкоколейного железнодорожного транспорта. Техника выставлена на путях у пассажирской платформы станции.
Как уточнили в компании, детская железная дорога будет работать пять дней в неделю — со среды по воскресенье, понедельник и вторник выходной. Поезд будет совершать девять рейсов в день: первый в 11.00, последний в 18.03.
Напомним, детская железная дорога открылась в прошлом году после масштабной реконструкции. Новый комплекс зданий и сооружений включает в себя четырехэтажное здание
Протяженность детской железной дороги составляет 3,1 км; она объединяет три станции и два остановочных пункта. За полувековую работу детская железная дорога перевезла более 4,5 млн пассажиров. На малой магистрали прошли обучение свыше 48 тыс. школьников.