В Новосибирске введен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба правительства НСО.

С 29 апреля по 10 мая в Новосибирске установлен особый противопожарный режим. В связи с этим режимом администрации районов вводят запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков на местах, не предназначенных для этого.