В Новосибирске введен особый противопожарный режим
В Новосибирской области запрещено разводить костры в непредназначенных для этого местах на территории 23 районов, сообщает
В Новосибирской области запрещено разводить костры в непредназначенных для этого местах на территории 23 районов, сообщает
В Новосибирске введен особый противопожарный режим, сообщает
С 29 апреля по 10 мая в Новосибирске установлен особый противопожарный режим. В связи с этим режимом администрации районов вводят запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков на местах, не предназначенных для этого.
Противопожарный режим будет установлен на территории Баганского, Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского, Каргатского, Колыванского, Коченевского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Куйбышевского, Кыштовского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Убинского,