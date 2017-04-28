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13:16 (мск), источник: VN.ru

Позиция Ксензова в суде: был болен в момент увольнения

Разбирательство по иску Андрея Ксензова, уволенного со скандалом с должности начальника МУП «Новосибирский метрополитен», началось 28 апреля в суде Центрального района. Ксензов требует восстановить его на работе и возместить финансовый ущерб.

В качестве причины скандального увольнения начальника подземки мэр Новосибирска Анатолий Локоть назвал финансовые нарушения. Однако в тексте распоряжения градоначальника об этом нет ни слова.

Официальная причина увольнения — прекращение срока действия трудового договора в одностороннем порядке. На это у Анатолия Локтя были все права. Однако у Ксензова другое мнение.

Сам истец в суд не явился. Доверитель Андрея Ксензова в суде заявила, что, по ее мнению, мэр не имел оснований увольнять Ксензова с должности руководителя метрополитена. Процесс начался под председательством опытной судьи Ирины Зининой. Она сразу задала представителю экс-начальника метрополитена вопрос:

— На каком основании вы требуете, чтобы увольнение было одобрено аттестационной комиссией?

Юрист Андрея Ксензова ответила, что это распространенная практика. Тут к диалогу подключился представитель мэрии. Он сообщил, что в данном случае для увольнения, согласно закону, не нужно решение аттестационной комиссии. Дескать, метрополитен — это муниципальная, а не федеральная собственность, и мэр имел все основания уволить Ксензова.

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После этого судья попросила юриста мэрии высказать его мнение о причинах увольнения. Тот тоже замешкался: мол, не знает истинных причин увольнения, имеет при себе только распоряжение мэра о прекращении трудового договора.

— Иск подан к мэрии Новосибирска, — сообщили VN.ru в райсуде. — В нем идет речь о признании распоряжения от 20 марта незаконным, а также восстановлении на работе, взыскании заработка за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

Ранее в комментариях для СМИ о причинах увольнения начальника новосибирской подземки мэр Локоть говорил о нарушениях финансовой дисциплины. Но в суде об этом заявлено не было. Что касается слишком большой зарплаты господина Ксензова, то его представитель в суде говорила про индексацию, положенную по закону: зарплата Андрея Ксензова ни разу не была проиндексирована, что является неким нарушением. Таким образом, юрист, видимо, давала понять, что премия, которую потребовал ее клиент от мэрии, была вполне оправданной.

«По результатам деятельности Андрея Ксензова будет проведен аудит. Появились интересные вопросы относительно его финансовой дисциплины, за что он и был уволен», — сообщил VN.ru пресс-секретарь градоначальника Артем Роговский.

— Это основная претензия работодателя. У нас был непростой разговор. Нельзя вольно обращаться с зарплатой и произвольно себе ее увеличивать до 100 тысяч рублей в месяц, — сказал сразу после подписания приказа об увольнении Ксензова Анатолий Локоть. — Я открыто говорю, не считаю нужным таить это. Прежде всего, важны чистоплотность, принципиальность руководства. Метрополитен — устойчивая структура, там работают замечательные люди, которые честно исполняют свои обязанности.

Сегодня в суде представитель Андрея Ксензова заявила, что ее доверитель ничего не знал о своем увольнении вплоть до 22 марта. Распоряжение мэр подписал во второй половине дня 20 марта, а на следующий день Ксензов еще работал и подписывал документы. Никаких встреч с мэром он не проводил и узнал о том, что уже не начальник метро, только из прессы. 21 марта после обеда Андрей Евгеньевич почувствовал себя плохо и обратился к врачам. После чего ушел на больничный, а по закону увольнять больного человека не имеет права никто. Даже мэр.

Юрист муниципалитета утверждал, что все необходимые документы были отправлены Ксензову, а то, что он их не получил, не вина мэра.

Весь этот скандал любопытен тем, что после победы Анатолия Локтя на выборах мэра Новосибирска весной 2014 года его политический союзник Андрей Ксензов получил пост первого вице-мэра. Однако уже в 2015-м Андрей Евгеньевич был назначен Анатолием Локтем на более скромный пост — возглавил МУП «Новосибирский метрополитен».

Сейчас новым начальником МУП «Новосибирский метрополитен» назначен генерал ФСБ Аркадий Чмыхайло, который с 2015 года работал начальником службы безопасности в подземке. После этого в метрополитен вернулся и экс-глава подземки Владимир Кошкин — он назначен советником нынешнего начальника Аркадия Чмыхайло. Хотя два года назад Кошкин был отправлен на пенсию, после чего «подземным мэром» и стал Андрей Ксензов.

Следующее судебное заседание по иску Ксензова состоится 19 мая.

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