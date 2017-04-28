График поездов 1, 8 и 9 мая изменится в Волгоградской области

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ПривЖД, 1, 8 и 9 мая движение поездов будет организовано по расписанию «выходного дня».

Кроме того, по просьбам пассажиров будут назначены следующие дополнительные поезда:

№ 6805 «Волгоград-1 — Арчеда». Поезд будет курсировать 30 апреля и 7, 8 мая. Отправление со станции «Волгоград-1» в 17:23, прибытие на станцию «Арчеда» в 20:18.

№ 6810 «Арчеда — Волгоград-1» будет курсировать 1, 8 и 9 мая. Отправление от станции «Арчеда» в 04:58, прибытие на станцию «Волгоград-1» в 7:52.

№ 6213 «Волгоград-1 — Шпалопропитка» будет ездить 1, 8 и 9 мая. Отправление от станции «Волгоград-1» запланировано на 21:15, а прибытие на станцию «Шпалопропитка» в 22:15.