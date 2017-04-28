Сотрудники британской авиакомпании заковали в наручники больного раком пассажира
Сотрудники британской авиакомпании British Airways применили силу к пассажиру, больному раком и диабетом, и сняли его с рейса. Об этом пишет газета Daily Mail.
Сотрудники британской авиакомпании British Airways применили силу к пассажиру, больному раком и диабетом, и сняли его с рейса. Об этом пишет газета Daily Mail.
По данным издания, инцидент произошел в среду, 26 апреля, во время перелета из Лондона в столицу Ямайки Кингстон. Спустя примерно час после взлета 65-летний Кваме Банту (Kwame Bantu) почувствовал головокружение, а его ноги стали опухать.
Тогда мужчина попытался пересесть из
Затем Банту усадили на его прежнее место. Кроме того, путешественнику отказали в просьбе отвести его в туалет.
Лайнер совершил незапланированную посадку на португальском острове Терсейра в Атлантическом океане. Там Банту передали местным властям.
Кроме того, вместе с пассажиром с рейса сняли его попутчицу Джой Стоуни (Joy Stoney), которая попыталась заступиться за мужчину. Полиция на Терсейре опросила их, но задерживать не стала. В настоящее время пара находится на португальском острове.
После вынужденной посадки лайнер вернулся в Лондон. Представители British Airways подтвердили факт инцидента. По версии авиакомпании, Банту без разрешения пересел на место в
Ранее в апреле пассажира американской авиакомпании United Airlines сняли с рейса в аэропорту Чикаго с применением силы. В результате Дэвид Дао получил сотрясение мозга, что привело к скандалу. В итоге перевозчик заключил мировое соглашение с пострадавшим.