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14:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Сотрудники британской авиакомпании заковали в наручники больного раком пассажира

Сотрудники британской авиакомпании British Airways применили силу к пассажиру, больному раком и диабетом, и сняли его с рейса. Об этом пишет газета Daily Mail.

По данным издания, инцидент произошел в среду, 26 апреля, во время перелета из Лондона в столицу Ямайки Кингстон. Спустя примерно час после взлета 65-летний Кваме Банту (Kwame Bantu) почувствовал головокружение, а его ноги стали опухать.

Тогда мужчина попытался пересесть из эконом-класса в бизнес, где его ногам было бы более комфортно, так как пассажирские места там просторнее. Однако к мужчине подошли несколько стюардов, которые связали его по рукам и ногам ремнями, а также надели наручники.

Затем Банту усадили на его прежнее место. Кроме того, путешественнику отказали в просьбе отвести его в туалет.

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Лайнер совершил незапланированную посадку на португальском острове Терсейра в Атлантическом океане. Там Банту передали местным властям.

Кроме того, вместе с пассажиром с рейса сняли его попутчицу Джой Стоуни (Joy Stoney), которая попыталась заступиться за мужчину. Полиция на Терсейре опросила их, но задерживать не стала. В настоящее время пара находится на португальском острове.

После вынужденной посадки лайнер вернулся в Лондон. Представители British Airways подтвердили факт инцидента. По версии авиакомпании, Банту без разрешения пересел на место в бизнес-классе, отказался возвращаться на свое сиденье и оскорбил служащих перевозчика.

Ранее в апреле пассажира американской авиакомпании United Airlines сняли с рейса в аэропорту Чикаго с применением силы. В результате Дэвид Дао получил сотрясение мозга, что привело к скандалу. В итоге перевозчик заключил мировое соглашение с пострадавшим.

Комментарии
1
the monster of designing
Зачем было доводить до крайности и применять силу, пассажир же не представлял угрозы? Ну внесите потом такого пассажира в список не желательных, и больше не продавайте ему билеты свои рейсы.
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