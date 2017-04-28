Сотрудники британской авиакомпании заковали в наручники больного раком пассажира

По данным издания, инцидент произошел в среду, 26 апреля, во время перелета из Лондона в столицу Ямайки Кингстон. Спустя примерно час после взлета 65-летний Кваме Банту (Kwame Bantu) почувствовал головокружение, а его ноги стали опухать. Тогда мужчина попытался пересесть из эконом-класса в бизнес, где его ногам было бы более комфортно, так как пассажирские места там просторнее. Однако к мужчине подошли несколько стюардов, которые связали его по рукам и ногам ремнями, а также надели наручники.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/LWlS5AYGq2g?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Затем Банту усадили на его прежнее место. Кроме того, путешественнику отказали в просьбе отвести его в туалет.

Читайте также United Airlines пообещала не выгонять пассажиров из самолетов