Дачные автобусы в Омске из-за плохих дорог пустят в объезд
Завтра, 29 апреля, в Омске открывается дачный сезон и начинают работать садовые автобусы.
Завтра, 29 апреля, в Омске открывается дачный сезон и начинают работать садовые автобусы.
До 22 мая они будут ходить трижды по будням и в выходные, с 22 мая по 3 сентября автобусы будут работать четыре дня в будни, а с 4 сентября по 1 октября — вновь по три. Расписание движения можно посмотреть по ссылке.
При этом часть маршрутов пойдут в объезд
Так, схему движения изменят маршруты № 122, № 160, № 161, № 165, которые идут из разных точек города до 33-го км