Дачные автобусы в Омске из-за плохих дорог пустят в объезд

До 22 мая они будут ходить трижды по будням и в выходные, с 22 мая по 3 сентября автобусы будут работать четыре дня в будни, а с 4 сентября по 1 октября — вновь по три. Расписание движения можно посмотреть по ссылке.

При этом часть маршрутов пойдут в объезд из-за неудовлетворительного состояния дорог, а маршрут № 162 и вовсе будет открыт только после проведения аварийного ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.