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13:52 (мск), источник: СуперОмск

Дачные автобусы в Омске из-за плохих дорог пустят в объезд

Завтра, 29 апреля, в Омске открывается дачный сезон и начинают работать садовые автобусы.

До 22 мая они будут ходить трижды по будням и в выходные, с 22 мая по 3 сентября автобусы будут работать четыре дня в будни, а с 4 сентября по 1 октября — вновь по три. Расписание движения можно посмотреть по ссылке.

При этом часть маршрутов пойдут в объезд из-за неудовлетворительного состояния дорог, а маршрут № 162 и вовсе будет открыт только после проведения аварийного ремонта, сообщает пресс-служба мэрии.

Так, схему движения изменят маршруты № 122, № 160, № 161, № 165, которые идут из разных точек города до 33-го км Русско-Полянского тракта, однако из-за плохой дороги не могут проехать вблизи садоводчеств «Иртышские Зори», «Озон», «Электротранс», «Сибирский садовод-5», «Вагонник-1», «Иртыш», «Полет», «Сибирский садовод-3», «Кварц-3». К прежней схеме автобусы вернутся после завершения ремонта указанной дороги протяженностью 4,5 км.

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