Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля — 2 мая
Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля — 2 мая 2017 года.
Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля — 2 мая 2017 года.
Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр. Согласно информации, сегодня, 28 апреля, с прохождением атмосферных фронтов в Нижнем Новгороде будет преобладать облачная с дождями погода. Температура воздуха днем при
«С 30 апреля по 2 мая прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +9…+12°, днем воздух прогреется до +22°, на солнце до +24°, только на севере +18…+20°. Ощущение комфортной летней погоды добавит легкий