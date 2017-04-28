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14:31 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля — 2 мая

Потепление до +24° прогнозируют синоптики в Нижегородской области 30 апреля — 2 мая 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает Нижегородский гидрометцентр. Согласно информации, сегодня, 28 апреля, с прохождением атмосферных фронтов в Нижнем Новгороде будет преобладать облачная с дождями погода. Температура воздуха днем при северо-восточном ветре составит около +10°. На юге области под влиянием антициклона ожидается теплая и солнечная погода с температурой воздуха +18…+21°. 29 апреля с ростом атмосферного давления кратковременный дождь сохранится только на севере области. Температура воздуха ночью будет от +5 до +8°, днем в большинстве районов +17…+20°.

«С 30 апреля по 2 мая прогнозируется переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы +9…+12°, днем воздух прогреется до +22°, на солнце до +24°, только на севере +18…+20°. Ощущение комфортной летней погоды добавит легкий юго-западный ветер», — отмечается в сообщении.

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