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13:50 (мск), источник: Nakanune.ru

Охранять правопорядок в Екатеринбурге 1 мая будут 600 сотрудников полиции и Росгвардия

Охрану правопорядка в Екатеринбурге 1 мая будут осуществлять 600 полицейских, а также представители Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, на территории столицы Урала с 29 апреля по 1 мая состоится 40 массовых мероприятий, в том числе традиционные митинги и шествия. Ожидается, что в них примет участие до 34,5 тыс. человек.

Помимо полицейских и сотрудников Росгвардии порядок в Екатеринбурге будут охранять сотрудники частных охранных организаций, добровольных народных дружин и студенческих отрядов охраны правопорядка.

Для координации действий сил и средств, принимающих участие в охране общественного порядка, создана рабочая группа, которая будет собирать и анализировать информацию о состоянии оперативной обстановки, а также организовывать межведомственное взаимодействие.

В ведомстве также уточнили, что все места проведения массовых мероприятий будут заблаговременно обследованы на предмет взрывобезопасности сотрудниками Росгвардии и специалистами-кинологами. В ходе мероприятий в целях безопасности их участников будет организован контроль граждан с помощью металлодетекторов.

«Полиция Екатеринбурга сделает все от нее зависящее для недопущения чрезвычайных ситуаций во время празднования Дня Весны и Труда», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, как сообщалось ранее, ожидается, что участие в первомайских демонстрациях в Свердловской области примут порядка 100 тыс. человек.

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