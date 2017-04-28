На пригородных сезонных автобусах перестанут принимать «Садовую карту»

На пригородных сезонных автобусных маршрутах, курсирующих из Челябинска, не будут принимать проездные «Садовая карта», сообщили в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинский области.

Перевозчик ООО «Второй автобусный парк» отказался работать с данными видам карт.

«Имеющиеся на руках у пассажиров льготные карты можно вернуть. Для этого нужно обратиться в “Центр выдачи и пополнения социальных и транспортных карт”, по адресу: улица Первой Пятилетки 30 (остановка “Трамвайное депо № 1”). При себе нужно иметь паспорт и документ подтверждающий право на льготу, пассажиру будет возвращена залоговая стоимость карты и сумма, которая на ней находится» — рассказали корреспонденту АиФ-Челябинск в МУП «Служба организации движения».

В ООО «Второй автобусный парк» пояснили, что отмена данного проездного не отменяет льготный проезд. Для оплаты по льготному тарифу пассажиру не обходимо предъявить паспорт, документ подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение или иной), справку подтверждающею членство в СНТ.

Отметим, что вернуть «Садовую карту» и деньги за неё можно с понедельника по четверг с 8 до 19:00, в пятницу с 8 до 18:00, а так же 29 апреля (последняя суббота месяца) с 9:00 до 16:00. 1, 6, 7, 8, 9 — мая выходные дни.

Держателей социальных карт, по которым осуществляется проезд в городском транспорте, нововведения не коснутся.