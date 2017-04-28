Южный научный центр РАН прокомментировал видео с дельфинами в Дону

На кадрах видны спины животных с характерными плавниками. Как написали в комментариях пользователи, для Ростовской области это уже не первый случай. Раньше дельфинов видели в Таганрогском заливе. Скорее всего они приплывают к нам за рыбой.

Возможность появления дельфинов в Дону прокомментировали в ЮНЦ РАН: