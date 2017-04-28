Южный научный центр РАН прокомментировал видео с дельфинами в Дону
В соцсетях активно обсуждают видео, на котором — по словам авторов — в районе Симикаракорска в Дону плавают дельфины.
В соцсетях активно обсуждают видео, на котором — по словам авторов — в районе Симикаракорска в Дону плавают дельфины.
На кадрах видны спины животных с характерными плавниками. Как написали в комментариях пользователи, для Ростовской области это уже не первый случай. Раньше дельфинов видели в Таганрогском заливе. Скорее всего они приплывают к нам за рыбой.
Возможность появления дельфинов в Дону прокомментировали в ЮНЦ РАН:
«В разные периоды жители Ростовской области отмечали заходы дельфинов в реку Дон. Например, в 1970-х годах — в районе Ворошиловского моста
Ученые также просят жителей Ростовской области, в случае обнаружения выброшенных на берег дельфинов, сообщить в Институт аридных зон ЮНЦ РАН по тел. (863) 266−56−77. Это поможет ученым оперативно провести обследование и установить и причину захода или гибели животных.