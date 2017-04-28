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13:52 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Трагедия 2 мая: полиция в Одессе будет работать в усиленном режиме

Полиция Одесской области сообщает, что с 30 апреля текущего года личный состав подразделений полиции области будет переведен на усиленный вариант несения службы.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Более двух тысяч правоохранителей будет обеспечивать общественный порядок в Одессе 2 мая — в годовщину трагических событий, произошедших в городе в 2014 году и ставших причиной гибели 48 человек, сообщила в пятницу пресс-служба управления полиции Одесской области.

«Напоминаем: 2 мая — третья годовщина событий, имевших место в городе Одесса в 2014 году. В связи с этим, с 30 апреля текущего года личный состав подразделений полиции области будет переведен на усиленный вариант несения службы… Всего для обеспечения общественного порядка задействованы более двух тысяч правоохранителей», — говорится в сообщении.

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По данным полиции, правоохранители будут усилено патрулировать центральною часть города, территорию Куликова поля и Соборной площади. Кроме этого, на территории Куликова поля будет введен режим ограничения пропуска граждан — проход к месту проведения мероприятий будет осуществляться исключительно через фильтрационные пункты пропуска, добавили в полиции.

«С целью недопущения актов вандализма и надругательства над местами захоронений погибших в местах захоронений территориальными подразделениями полиции будут выставлены полицейские посты», — отмечается в сообщении.

С целью недопущения ввоза на территорию города предметов и материалов, которые могут быть использованы во время массовых беспорядков, будут выставлены совместные посты наблюдения полиции и Службы безопасности Украины на основных транспортных магистралях и автомобильных дорогах, ведущих в город.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади в Одессе начались потасовки между активистами «антимайдана» с одной стороны и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также сторонниками Евромайдана — с другой. Большая драка закончилась поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители «антимайдана». Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы, однако расследование одесской трагедии до сих пор не закончено.

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