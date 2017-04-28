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14:30 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге показали, как «реставрируют» Успенскую церковь

В Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре в Екатеринбурге показали, как идет процесс реставрации Успенской церкви, находящейся на его территории. По словам представителей обители, в настоящее время на объекте проводятся противоаварийные работы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Екатеринбургской епархии, в прошлом году специалистами-реставраторами было проведено обследование храма и сделано официальное заключение о его неудовлетворительном состоянии. Наружные кирпичные стены повреждены на глубину до 30 см, состояние чердачных перекрытий и кровли было признано угрожающим для жизни и здоровья людей. Кирпич в кладке местами был настолько хрупким, что разрушался от одного прикосновения.

В настоящее время, по информации епархии, монастырь проводит противоаварийные работы.

«Был укреплен исторический фундамент здания. Стены пришлось восстанавливать, заменяя разрушающуюся кладку, с использованием дореволюционного кирпича. К настоящему моменту стены отреставрированы по всему периметру, исторические формы здания сохранены. Храм-памятник, перестроенный в советское время до неузнаваемости и наполовину разрушившийся, теперь приобретает свой первоначальный исторический вид», — рассказали в епархии.

«Для монастыря это самый значимый храм, потому он будет особенно благоукрашен. Этот храм будет звездой среди храмов», — говорят сестры монастыря.

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Как уточнили в епархии, монастырь имеет большой опыт реставрации храмов. В частности, он воссоздал уже несколько храмов и храмовых комплексов в Екатеринбурге, Меркушино, Костылева. К реставрационным работам монастырь привлекает архитекторов, специализирующихся на восстановлении храмов. Реставрация памятников ведется полностью за счет пожертвований прихожан и благодетелей.

Ситуацию с работами, связанными с Успенской церковью, прокомментировал екатеринбургский архитектор Виктор Симоненко, кандидат архитектуры, заслуженный работник культуры РФ, архитектор-реставратор высшей категории, автор проекта по реставрации и реконструкции комплекса зданий Ново-Тихвинского монастыря. Он дал высокую оценку проводимым сестрами обители реставрационным и реконструкционным работам.

«Можно где-то с кем-то спорить, но сестры монастыря, матушки — я им полностью доверяю и призываю всех: все, что здесь делается — делается на очень высоком уровне — духовном, профессиональном, с привлечением заинтересованных людей», — сказал архитектор.

«Строить монастырь по единому проекту и единому замыслу гораздо проще, но неблагодарная работа, когда люди получают здание в полуразрушенном виде, неухоженное. Территория монастыря большая, объектов много — и все их надо приводить в порядок. Монастырь это делает быстро и качественно. Те объекты, которые мы сделали, я ими горжусь, включая Успенскую церковь. Когда церковь построят, то злопыхатели сами будут ей восхищаться, отнесутся с пониманием и будут ближе к Богу. У нас на руках есть утвержденный согласованный эскизный проект, в соответствии с которым будет воссоздан храм в соответствии с историческим видом», — добавил он.

Как подчеркнули в епархии, эскизный проект реставрации и реконструкции объекта был согласован Министерством управления государственным имуществом Свердловской области 26 ноября 2014 года. Научно-проектная документация на реставрацию комплекса зданий Ново-Тихвинского монастыря полностью разработана.

Напомним, о сносе церкви ХVII века, составляющей ансамбль Ново-Тихвинского монастыря, стало известно накануне. Тревогу забили общественники. В Екатеринбургской епархии произошедшее назвали «реставрацией».

Позднее защитники истории Екатеринбурга попросили прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова возбудить уголовное дело по факту сноса Успенской церкви. В частности речь шла о статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Кроме того, активисты попросили провести проверку в отношении должностных лиц, причастных к сносу памятника, на предмет совершения ими действий, предусматривающих уголовную ответственность в соответствии со статьями «Превышение должностных полномочий» и «Самоуправство» УК РФ.

Не так давно стало известно, что на месте здания уже возведены стены первого этажа. Мер по остановке строительства не предпринято.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области уже начало внеплановую проверку объекта.

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