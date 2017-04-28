В Екатеринбурге показали, как «реставрируют» Успенскую церковь
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Как сообщили Накануне.RU в
В настоящее время, по информации епархии, монастырь проводит противоаварийные работы.
«Был укреплен исторический фундамент здания. Стены пришлось восстанавливать, заменяя разрушающуюся кладку, с использованием дореволюционного кирпича. К настоящему моменту стены отреставрированы по всему периметру, исторические формы здания сохранены.
«Для монастыря это самый значимый храм, потому он будет особенно благоукрашен. Этот храм будет звездой среди храмов», — говорят сестры монастыря.
Как уточнили в епархии, монастырь имеет большой опыт реставрации храмов. В частности, он воссоздал уже несколько храмов и храмовых комплексов в Екатеринбурге, Меркушино, Костылева. К реставрационным работам монастырь привлекает архитекторов, специализирующихся на восстановлении храмов. Реставрация памятников ведется полностью за счет пожертвований прихожан и благодетелей.
Ситуацию с работами, связанными с Успенской церковью, прокомментировал екатеринбургский архитектор Виктор Симоненко, кандидат архитектуры, заслуженный работник культуры РФ,
«Можно
«Строить монастырь по единому проекту и единому замыслу гораздо проще, но неблагодарная работа, когда люди получают здание в полуразрушенном виде, неухоженное. Территория монастыря большая, объектов много — и все их надо приводить в порядок. Монастырь это делает быстро и качественно. Те объекты, которые мы сделали, я ими горжусь, включая Успенскую церковь. Когда церковь построят, то злопыхатели сами будут ей восхищаться, отнесутся с пониманием и будут ближе к Богу. У нас на руках есть утвержденный согласованный эскизный проект, в соответствии с которым будет воссоздан храм в соответствии с историческим видом», — добавил он.
Как подчеркнули в епархии, эскизный проект реставрации и реконструкции объекта был согласован Министерством управления государственным имуществом Свердловской области 26 ноября 2014 года.
Напомним, о сносе церкви ХVII века, составляющей ансамбль
Позднее защитники истории Екатеринбурга попросили прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова возбудить уголовное дело по факту сноса Успенской церкви. В частности речь шла о статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Кроме того, активисты попросили провести проверку в отношении должностных лиц, причастных к сносу памятника, на предмет совершения ими действий, предусматривающих уголовную ответственность в соответствии со статьями «Превышение должностных полномочий» и «Самоуправство» УК РФ.
Не так давно стало известно, что на месте здания уже возведены стены первого этажа. Мер по остановке строительства не предпринято.
Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области уже начало внеплановую проверку объекта.