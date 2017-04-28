В Минэкологии Башкирии рассказали, на кого можно охотиться в республике до 1 мая

В республике начинается весенний сезон охоты. Он будут длиться 10 дней, начиная с 22 апреля по 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот период разрешается охотиться исключительно на водоплавающую и боровую дичь, а именно на вальдшнепа, гусей (кроме серого), самцов уток, глухаря и тетерева.

В частности, запрещена охота на вальдшнепа на утренней тяге; охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току; на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой дичи; на рябчиков, лысуху, камышницу и серых гусей, а также на самок уток, глухарей и тетеревов.

Запрещено находится в охотничьих угодьях с оружием без чехла.

Напомним, что с начала весны прошло 70 рейдов, по выявлению правонарушителей. По результатам проверки зафиксировано 47 нарушений, 2 из которых попадают под уголовную статью. Один из нарушений незаконная добыча лося в Абзелиловском районе РБ и двух косуль в Хайбуллинском районе РБ.

Минэкологии по РБ просит охотников соблюдать правила при весенней охоте, учитывать запреты и ограничения.