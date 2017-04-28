Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте поддержала Никиту Преснякова на премьере фильма
8 простых упражнений против боли в шее
Власти одной из стран СНГ запретили акцию «Бессмертный полк»
Джиган растрогал поклонников снимком с новорожденной дочкой
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Как сотрудница НКВД стала детской писательницей28 апреля - 110 лет со дня рождения Зои Воскресенской.
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
Последний барьер для «Спартака»
Шарапова: После паузы лучше понимаю, на что способно моё тело
47-летняя Дженнифер Лопес надела «голое» платье (фото)
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Дизельный внедорожник за 12 миллионов рублей: продажи начались
В России начались продажи «китайца» за миллион
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Протест одного
8Обложки Harper’s Bazaar на фасаде Эмпайр Стейт Билдинг
22Цвет нации
14:36 (мск), источник: PROUFU.ru

В Минэкологии Башкирии рассказали, на кого можно охотиться в республике до 1 мая

В Башкирии за весенний период этого года впервые прошли рейдовые проверки министерства экологии.

В республике начинается весенний сезон охоты. Он будут длиться 10 дней, начиная с 22 апреля по 1 мая. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В этот период разрешается охотиться исключительно на водоплавающую и боровую дичь, а именно на вальдшнепа, гусей (кроме серого), самцов уток, глухаря и тетерева.

В частности, запрещена охота на вальдшнепа на утренней тяге; охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на току; на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для отыскивания раненой дичи; на рябчиков, лысуху, камышницу и серых гусей, а также на самок уток, глухарей и тетеревов.

Запрещено находится в охотничьих угодьях с оружием без чехла.

Напомним, что с начала весны прошло 70 рейдов, по выявлению правонарушителей. По результатам проверки зафиксировано 47 нарушений, 2 из которых попадают под уголовную статью. Один из нарушений незаконная добыча лося в Абзелиловском районе РБ и двух косуль в Хайбуллинском районе РБ.

Минэкологии по РБ просит охотников соблюдать правила при весенней охоте, учитывать запреты и ограничения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Башкирии ювелирный магазин ограбили на 10 млн рублей
Путин поручил Медведеву защитить персональные данные граждан РФ
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
В ПАСЕ готовят процедуру импичмента главы Ассамблеи
Банк России снизил ключевую ставку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Последний барьер для «Спартака» Главное футбольное дерби страны определит судьбу чемпионской гонки в РФПЛ
Авто
Проект «Кортеж»: седан засняли на конвейере (фото) В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Сформирован график отключения горячей воды в Москве
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь