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14:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии 6 часов спасали собаку, застрявшую в двигателе автомобиля

Барбос залез в авто погреться.

В четверг утром жительница Стерлитамака Анна Чипсанова с мужем собралась ехать по делам.

— Сели в машину, и вдруг муж говорит, мол, что-то не то, — рассказывает Анна. — Заглянул под капот, а там собака!

Собачонка протиснулась между крылом и двигателем, а ее голова оказалась прижата к колесу генератора. Если бы завелся двигатель, от собаки остались бы рожки да ножки.

Вынуть псину оказалось непросто: пробовали тянуть за лапы — рычала и норовила укусить, пытались протолкнуть вперед — упиралась лапами, выманивали сосиской — ни в какую!

Вызволили узницу лишь к трем часам дня: машину поддомкратили, открутили колесо, сняли защиту. Спасенная псина сначала нырнула под соседнюю машину, а как только хозяева открыли дверь, тотчас юркнула в салон.

— Пряталась за педали, вжималась в сиденья — видно, что домашняя. Так и сидит до сих пор в машине, — смеется Анна. — Очень бы хотелось найти ей хозяина.

Телефон для связи: 8 987 498 18 25.

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