В Башкирии 6 часов спасали собаку, застрявшую в двигателе автомобиля
Барбос залез в авто погреться.
Барбос залез в авто погреться.
В четверг утром жительница Стерлитамака Анна Чипсанова с мужем собралась ехать по делам.
— Сели в машину, и вдруг муж говорит, мол,
Собачонка протиснулась между крылом и двигателем, а ее голова оказалась прижата к колесу генератора. Если бы завелся двигатель, от собаки остались бы рожки да ножки.
Вынуть псину оказалось непросто: пробовали тянуть за лапы — рычала и норовила укусить, пытались протолкнуть вперед — упиралась лапами, выманивали сосиской — ни в какую!
Вызволили узницу лишь к трем часам дня: машину поддомкратили, открутили колесо, сняли защиту. Спасенная псина сначала нырнула под соседнюю машину, а как только хозяева открыли дверь, тотчас юркнула в салон.
— Пряталась за педали, вжималась в сиденья — видно, что домашняя. Так и сидит до сих пор в машине, — смеется Анна. — Очень бы хотелось найти ей хозяина.
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