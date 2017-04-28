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14:26 (мск), источник: Обозреватель

Тепло, солнце и гроза: появился прогноз погоды на майские праздники

Холодно будет только в западных областях.

Источник: Reuters

В ближайшие выходные и на майские праздники по всей Украине, кроме западных областей, будет теплая и солнечная погода.

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

«В ближайшие дни в большинстве областей будет светить солнце, будет сухо, разве где-то пробегать белые облака, то это — для красивых фотографий», — отметила он.

По ее данным, температура воздуха днем 29 апреля — 2 мая будет колебаться в пределах 17−23 градусов тепла.

«Именно с завтрашнего дня существенно похолодает в западных областях Украины и это похолодание еще больше усилится 30 апреля. Плюс высокая влажность, периодические дожди также комфорта не добавят. Днем будет где-то в пределах + 5 + 10 градусов. 1—2 мая ситуация на западе начнет улучшаться», — рассказала Диденко.

В Киеве в ближайшие выходные осадков не предвидется, а температура воздуха поднимется до + 21 + 23.

По данным Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье во всех областях западной Украины продут дожди и грозы.

А в понедельник, 1 мая, осадки и гроза возможны в Житомирской и Киевской областях.

Во вторник же, дождь ожидается в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областях.

Как сообщал «Обозреватель», ранее синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в течение неделе.

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