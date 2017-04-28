Тепло, солнце и гроза: появился прогноз погоды на майские праздники
Холодно будет только в западных областях.
Холодно будет только в западных областях.
В ближайшие выходные и на майские праздники по всей Украине, кроме западных областей, будет теплая и солнечная погода.
Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.
«В ближайшие дни в большинстве областей будет светить солнце, будет сухо, разве
По ее данным, температура воздуха днем 29 апреля — 2 мая будет колебаться в пределах 17−23 градусов тепла.
«Именно с завтрашнего дня существенно похолодает в западных областях Украины и это похолодание еще больше усилится 30 апреля. Плюс высокая влажность, периодические дожди также комфорта не добавят. Днем будет
В Киеве в ближайшие выходные осадков не предвидется, а температура воздуха поднимется до + 21 + 23.
По данным Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье во всех областях западной Украины продут дожди и грозы.
А в понедельник, 1 мая, осадки и гроза возможны в Житомирской и Киевской областях.
Во вторник же, дождь ожидается в Тернопольской, Черновицкой, Винницкой и Хмельницкой областях.
Как сообщал «Обозреватель», ранее синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в течение неделе.