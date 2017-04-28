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14:21 (мск), источник: Индикатор

Геологи: истощение запасов полезных ископаемых — это миф

Международная группа исследователей попыталась доказать, что минеральных природных ресурсов (таких как медь или цинк) хватит для покрытия нужд растущего населения и промышленности.

Источник: Joanna Kosinska / CC0

Об этом они рассказали в журнале Geochemical Perspectives.

Многие исследователи утверждают, что запасы полезных ископаемых ограничены и могут быть исчерпаны в ближайшие десятилетия, если темпы их добычи не снизятся. Однако авторы исследования заключили, что даже при растущих потребностях человечества запасов хватит еще на несколько веков.

По мнению авторов работы, проблемы с полезными ископаемыми в будущем возможны, но связаны они будут не с истощением недр, а с экономическими, экологическими или социальными проблемами либо с давлением общества.
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Объясняя такие различия в выводах, ученые призывают не путать запасы полезных ископаемых, которые есть в земной коре, с теми, которые разведаны и оценены экономически. Многие исследования касаются именно последних, а они составляют малую часть от общего количества ресурсов.

Разведка и оценка месторождений требуют вложений, и компании часто останавливаются, найдя достаточно ресурсов для добычи в ближайшие десятилетия, дальнейшие исследования для них — это чрезмерные траты.

Таким образом, разведанные запасы в большинстве месторождений и ограничиваются 20−40 годами. В эти расчеты не попадают залежи руд более низкого качества, а также огромная доля еще неисследованных запасов. В большинстве случаев, разведка касается месторождений на глубине до 300 метров, хотя современные технологии позволяют добычу на глубине до двух-трех тысяч метров.

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