Геологи: истощение запасов полезных ископаемых — это миф

Многие исследователи утверждают, что запасы полезных ископаемых ограничены и могут быть исчерпаны в ближайшие десятилетия, если темпы их добычи не снизятся. Однако авторы исследования заключили, что даже при растущих потребностях человечества запасов хватит еще на несколько веков.

Об этом они рассказали в журнале Geochemical Perspectives .

По мнению авторов работы, проблемы с полезными ископаемыми в будущем возможны, но связаны они будут не с истощением недр, а с экономическими, экологическими или социальными проблемами либо с давлением общества.

Объясняя такие различия в выводах, ученые призывают не путать запасы полезных ископаемых, которые есть в земной коре, с теми, которые разведаны и оценены экономически. Многие исследования касаются именно последних, а они составляют малую часть от общего количества ресурсов.

Разведка и оценка месторождений требуют вложений, и компании часто останавливаются, найдя достаточно ресурсов для добычи в ближайшие десятилетия, дальнейшие исследования для них — это чрезмерные траты.