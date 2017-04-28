Путин рассказал, какие человеческие качества ведут к успеху
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, какие качества ведут человека к успеху, отметив среди них трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству.
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, какие качества ведут человека к успеху, отметив среди них трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству.
Путин в пятницу в Кремле вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым гражданам, среди которых худрук московского театра «Современник» Галина Волчек и
«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо», — сказал Путин на церемонии награждения.
В соответствии с указом президента, награды также присвоены
В 2016 году награды за труд были удостоены депутат Госдумы Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, старший чабан агрокооператива «Цокто-Хангил» Далай Гунгаев, гендиректор, генеральный конструктор Опытного конструкторского бюро «Новатор» Павел Камнев, учитель муниципального Лицея математики и информатики Саратова Людмила Корнилова.