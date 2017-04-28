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14:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин рассказал, какие человеческие качества ведут к успеху

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, какие качества ведут человека к успеху, отметив среди них трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству.

Источник: РИА Новости

Путин в пятницу в Кремле вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым гражданам, среди которых худрук московского театра «Современник» Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо», — сказал Путин на церемонии награждения.

28 апреля 2017. Владимир Путин и художественный руководитель московского театра "Современник" Галина Волчек | Источник: РИА "Новости"

В соответствии с указом президента, награды также присвоены слесарю-монтажнику «Севмаша» Алексею Иванову, главврачу краснодарской больницы Владимиру Порханову и лесничей из Якутии Варваре Устиновой.

В 2016 году награды за труд были удостоены депутат Госдумы Иосиф Кобзон, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, старший чабан агрокооператива «Цокто-Хангил» Далай Гунгаев, гендиректор, генеральный конструктор Опытного конструкторского бюро «Новатор» Павел Камнев, учитель муниципального Лицея математики и информатики Саратова Людмила Корнилова.

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