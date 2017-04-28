Путин рассказал, какие человеческие качества ведут к успеху

Путин в пятницу в Кремле вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым гражданам, среди которых худрук московского театра «Современник» Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

«Мы видим, что наши сегодняшние лауреаты награжденные, люди совершенно разные, ну совсем разные — по профессиям, по жизненному опыту, пути, который они в жизни прошли. Но есть нечто, что объединяет всех — талант у каждого присутствует, трудолюбие, целеустремленность и любовь к Отечеству. Все это вместе ведет к успеху. Большое вам спасибо», — сказал Путин на церемонии награждения.