В Екатеринбурге рассыпается здание детской филармонии
Объект культурного наследия.
Объект культурного наследия.
В Екатеринбурге в любой момент может рухнуть дом купцов Яковлевых — Борчанинова по адресу 8 Марта, 18а. Здание принадлежит детской филармонии и является объектом культурного наследия областного значения.
Как сообщили «Уралинформбюро» в
МУГИСО направило в региональный минкульт обращение о необходимости ремонта объекта культурного наследия.
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Стоит добавить, что в последнее время в уральской столице на пешеходов дважды падала штукатурка со зданий. В середине марта с крыши музкомедии на двух девушек рухнул 500-килограммовый кусок. Спустя несколько дней со стены дома по Ленина, 41 на мужчину посыпался «каменный дождь».