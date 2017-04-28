В Екатеринбурге рассыпается здание детской филармонии

В Екатеринбурге в любой момент может рухнуть дом купцов Яковлевых — Борчанинова по адресу 8 Марта, 18а. Здание принадлежит детской филармонии и является объектом культурного наследия областного значения.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе МУГИСО, заключение об аварийном состоянии здания было сделано после внеплановой проверки. Выяснилось, что кровля разрушена, рассыпаются фасад и внутренние деревянные несущие конструкции. Из-за постоянных протечек прогнили деревянные полы, потолок и стены.

МУГИСО направило в региональный минкульт обращение о необходимости ремонта объекта культурного наследия.

В пресс-службе детской филармонии заверили, что здание не используется. Между тем в «2ГИС» значится, что там расположен бар «Джин». В заведении «Уралинформбюро» заверили, что никаких проблем нет: «Здесь метровые стены, ничего не осыпается». При этом собеседник не смог уточнить, у кого именно арендуется помещение.

Стоит добавить, что в последнее время в уральской столице на пешеходов дважды падала штукатурка со зданий. В середине марта с крыши музкомедии на двух девушек рухнул 500-килограммовый кусок. Спустя несколько дней со стены дома по Ленина, 41 на мужчину посыпался «каменный дождь».