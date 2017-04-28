Первомай в Перми: афиша на выходные

29 апреля



В Пермь на выходные приезжает редакция журнала Seasons. В субботу в 15:00 в частной филармонии «Триумф» они встретятся со всеми желающими обменяться опытом, задать интересующие вопросы. В 16:00 там же будут представлять разбор креативных кейсов, а в 19:00 начнется Inspiration Party: музыкальная вечеринка. Вход на мероприятия платный.



В саду им. Миндовского будут отмечать день рождения пермского лесовода. С 13:00 до 17:00 гостей ждут детские развлекательные программы и викторины.



В 12:30 в международном аэропорту «Пермь» пермский губернский оркестр проведет флеш-моб.



30 апреля



Это завершающий день гастролей журнала Seasons. В 11:00 в ЖК «Виктория» пройдет мастер-класс «Ботаник принт» на бумаге. В 13:00 начнется лекция/мастер-класс «Креативный текст», где гостей будут учить свободно писать. Мероприятия платные.



В ТЦ «Разгуляй» с 12:00 до 17:00 пройдет благотворительная акция «Котофест». Здесь гостей ждут коты из приюта «Матроскин», кафе с полезной едой, живая музыка и фотосессия «Собака-обнимака». Также там заявлено кошачье аджилити.



1 мая



Главное событие Дня труда — первомайская демонстрация, которая начнется в 11:00 на Октябрьской площади. Участниками станут представители краевого совета профсоюзов, предприятий и организации города, студенческой молодежи, руководители города и края.



Кроме того, в этот день в сквере у оперного театра в 13:00 начнется концерт, на котором выступят ансамбль народной музыки и танца «Ярмарка», «Ромэн», «Ба-Ба-Ту» и «Воскресение», кавер-группа «Молотов-Band» и другие.



На площади перед Органным залом с 11:00 до 13:00 также состоится концерт. В 13:00 на стадионе «Динамо» начнется 88-я легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Звезда».

В 14:00 на площади перед «Театром-Театром» соберутся велосипедисты, чтобы совершить костюмированный «Велопервомай». Приветствуются воздушные шары и пионерская форма.



В парке им. Горького с 14:00 до 17:00 пройдет ярмарка необычных профессий. Параллельно стартует фестиваль уличного искусства Art Park, на котором могут выступить различные творческие коллективы. Победитель заключит с парком контракт на 2017 год.



На сцене парка «Счастье есть» выступят артисты Образцового эстрадного ансамбля и музыканты Пермского губернского оркестра. В саду им. Миндовского пройдет шоу клоунов и мыльных пузырей. В парке им. Чехова состоится бумажное шоу.



Всех тех, кто заботится о природе, приглашают в 12:00 на акцию «Чистая весна. Чистый май». Пермяки смогут помочь очистить лес около ДКЖ от мусора. Сбор за ДКЖ.



Также 1 мая начнет работу Театральный фонтан. Светомузыкальное представление состоится в 20:45, 21:45 и 22:45. Кстати, в этом году репертуар фонтана пополнился композицией Nirvana — Smells like teen sprit.