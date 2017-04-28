Стала известна программа празднования 1 мая в омских парках, которые в этот начинают свою работу.

Как уточнили в департаменте культуры Омска, парк «Советский», по улице Андрианова, 3 откроется в 14:00, а парк культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ по улице Маяковского, 96) — в 13:00. Сейчас места досуга омичей обрабатывают от клещей.

На 1 мая в парке имени 30-летия ВЛКСМ намечены выступления танцевальных ансамблей, коллективов Центра досуга «Современник», Дворца культуры «Железнодорожник», Центра искусств «Сибиряк».

В Советском парке выступят детские ансамбли, пройдут конкурсы рисунков на асфальте и показательные выступления школы дрессировки собак.

В парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ 1 мая состоятся:

13:00 — тематическая программа коллектива Дворца культуры им. Свердлова;

14:00 — концерт ансамбля «Сибирочек» Центра досуга «Современник»;

15:00 — концерт ансамбля «Субботея» Дворца культуры «Железнодорожник»;

16:00 — концерт ансамбля «Русские напевы» Центра искусств «Сибиряк»;

17:00 — концерт исполнителей шансона «Михалыч и дуэт»;

18:00 — праздничный концерт ансамбля «Рандеву» вокальной студии парка;

19:00 — выступление солистов ансамбля «Рандеву»;

19:30 — концерт ансамбля танца «Иртыш».

С 16:00 до 22:00 в парке культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ можно «оторваться» на танцплощадке или же скоротать вечер в летних кафешках.

А вот программа празднования 1 мая в парке «Советский»:

14:00 — концерт ансамбля эстрадного танца «Карамельки»;

14:30 — развлекательная программа для детей «Лаборатория природы», конкурс рисунка на асфальте «Милый солнечный май»;

15:00 — концерт творческих коллективов Омского государственного технического университета «Да здравствует цветущая весна!»;

16:00 — показательные выступления клуба спортивно-служебного собаководства;

17:00 — выступление творческих коллективов города.

Полностью с программой майских мероприятий в городских парках можно ознакомиться на сайте мэрии Омска.