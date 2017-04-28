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14:38 (мск), источник: НТА-Приволжье

Порядка 10 тысяч человек примут участие в первомайской демонстрации в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород. 28 апреля. НТА-Приволжье — Порядка 10 тыс. человек примут участие в первомайской демонстрации в Нижнем Новгороде.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, в рамках празднования Дня весны и труда 1 мая в городе пройдет традиционная первомайская демонстрация.

Согласно информации, в первомайской колонне пройдет порядка 10 тыс. нижегородцев. Шествие начнется в 11:00 на улице Большой Покровской, а завершится на площади Горького.

В демонстрации примут участие представители профсоюзов и трудовых коллективов предприятий и учреждений Нижегородской области, представители национальных диаспор, политических партий и общественно-политических движений, районов области, руководители города и области, депутаты областного Законодательного собрания, а также правительства региона.

СПРАВКА.

Первое мая — отмечается во многих странах и территориях мира 1 мая или в первый понедельник мая.

В Российской империи первое мая как день международной солидарности трудящихся впервые отметили в 1890 году в Варшаве проведением стачки 10 тыс. рабочих. С 1897 года маёвки стали носить политический характер и сопровождались массовыми демонстрациями. Первомайские выступления рабочих в 1901 году в Петербурге, Тбилиси, Гомеле, Харькове и др. городах впервые сопровождались лозунгами: «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!», столкновениями с войсками.

На первомайские стачки и демонстрации 1912—1914 годов выходило более 400 тыс. рабочих. В 1917 году, после Февральской революции, Первомай впервые отпраздновали открыто: миллионы рабочих вышли на улицы с лозунгами «Долой министров-капиталистов», «Вся власть Советам», «Долой империалистические войны!».

В современной России 1 мая отмечается как праздник весны и труда.

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