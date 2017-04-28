В Екатеринбурге по заданию мэрии будут искать экстремистов в соцсетях

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Исходя из технического задания, исследование проводят, чтобы выявить риски «намеренного распространения противоречащих действующему законодательству РФ сведений пользователями социальных сетей, блогов и форумов, а также выявление причин выбора времени, информационного ресурса и способа распространения контента».

Подрядчик проведет работы в два этапа. Сначала нужно разработать план анализа, провести полевые исследования, опрос и систематизировать полученные данные. Анализировать форумы и блоги нужно так, чтобы выявить в них скрытые и явные экстремистские материалы. Подрядчик также подготовит аналитический отчет по результатам проведенной работы. На втором этапе исполнитель организует экспертное обсуждение результатов.

В исследовании примут участие не менее трех тыс. респондентов, которые пользуются соцсетями, ведут собственные блоги или являются участниками форумов.

Стоимость работ оценивается в 450 тыс. руб. Исследование финансируется из бюджета Екатеринбурга.