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14:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге по заданию мэрии будут искать экстремистов в соцсетях

Администрация Екатеринбурга сегодня объявила конкурс по поиску подрядчика, который проведет комплексный социологический анализ в области противодействия экстремизму.

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Исходя из технического задания, исследование проводят, чтобы выявить риски «намеренного распространения противоречащих действующему законодательству РФ сведений пользователями социальных сетей, блогов и форумов, а также выявление причин выбора времени, информационного ресурса и способа распространения контента».

Подрядчик проведет работы в два этапа. Сначала нужно разработать план анализа, провести полевые исследования, опрос и систематизировать полученные данные. Анализировать форумы и блоги нужно так, чтобы выявить в них скрытые и явные экстремистские материалы. Подрядчик также подготовит аналитический отчет по результатам проведенной работы. На втором этапе исполнитель организует экспертное обсуждение результатов.

В исследовании примут участие не менее трех тыс. респондентов, которые пользуются соцсетями, ведут собственные блоги или являются участниками форумов.

Стоимость работ оценивается в 450 тыс. руб. Исследование финансируется из бюджета Екатеринбурга.

Комментарии
1
Андрей *
Да... Сейчас правда будет под запретом, особенно интересно это в связи с тем, что подавляющее количество населенияЮ а уж тем более Предпринимателей, мягко говоря, ненавидят городскую администрацию.
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