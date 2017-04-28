В преддверии майских выходных жителей Башкирии предупреждают о правилах безопасности

Спасатели рекомендуют владельцам деревянных домов после зимы проверить состояние электропровода, печное отопление и огнетушители, усвоить правила сжигания сухих веток и травы. Зачастую пожары происходят из-за бесконтрольного сжигания мусора и неосторожного курения, иногда сопряженного с употреблением алкоголя. Фактором риска может быть и разведение огня для приготовления шашлыков.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону спасения «01» или по мобильному номеру «101», единому для всех операторов.

Кроме того, начался сезон активности клещей. Для защиты от клещей необходимо использовать отпугивающие средства — репелленты, которыми обрабатывают открытые участки тела. Чтобы предотвратить укусы насекомых, желательно надевать одежду из плотных, желательно светлых материалов. При обнаружении на теле специалисты советуют снимать клеща в травмпунктах. Для исследования на инфицированность боррелиями или вирусом клещевого энцефалита насекомое необходимо доставить в течение двух суток в микробиологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии или другие лаборатории, проводящие такие исследования.