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15:06 (мск), источник: Комсомольская правда

На Аллее надежды в Уфе высадили новые деревья

Акция состоялась в рамках партийного проекта партии «Зеленые».

Экологические активисты и простые горожане приняли участие в посадке деревьев на Аллее надежды в уфимском Парке Нефтехимиков. Проект поддержали местные жители и представители регионального отделения «Российской экологической партии «Зеленые».

— В прошлый раз мы посадили 40 саженцев, в этот — 30. Если еще мы высадим около 100, то уже через несколько лет Аллею надежды будет не узнать, — прокомментировала акцию депутат Госсобрания Руфина Шагапова. — Мы все любим Уфу, она настоящая красавица. Но, как известно, помимо парадных мест есть и территории, которые необходимо благоустроить.

Поддержали «Зеленых» и известные артисты башкирской эстрады — Гузель Уразова, Ильдар Хакимов и Загир Зайнетдинов, а также представители сообщества экологов и воспитанники программы инклюзивного образования «Солнечный садовник».

— Целый год мы учимся вместе с детьми навыкам работы с землей. Дети все это умеют и активно демонстрируют свои навыки, — рассказала о своих воспитанниках педагог центра «Лидер ЭКО» Любовь Нестерович.

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