В Ростове временно изменят схему движения общественного транспорта

3, 4 (резервный день), 5 и 7 мая с 15 часов 30 минут до 24 часов 30 минут автобусы № 3, 3 «А», 7, 67, 70, 80, 98 будут следовать по схеме: Большая Садовая — проспект Театральный — проспект Шолохова и далее по маршрутам в обоих направлениях.

№ 55МТ, 80МТ в прямом направлении проедут по улицам: Театральный — Закруткина — Нижненольная — Мясникова и далее. В обратном направлении: Мясникова — 1-ая Линия — Закруткина — Театральный.

Маршрутка № 98 также будет курсировать по-другому. В прямом направлении: Театральный — Закруткина — Нижненольная — Мясникова — 13-я Линия — Закруткина — 19-я Линия — площадь Карла Маркса. В обратном направлении: площадь Карла Маркса — 1-ая Майская — 2-я Линия — Налбандяна — Каяни — Ченцова — Максима Горького — Театральный и далее.

Троллейбусы № 1, 9 будут следовать по схеме: площадь Привокзальная — Красноармейская — Театральный — Шолохова и далее по маршруту в обоих направлениях. Троллейбусы № 2 и 22 — по укороченной схеме до площади Свободы.