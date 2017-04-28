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14:52 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже открылся парковый сезон

Горожан ждут интернациональный фестиваль, бесплатные концерты и выставки.

Источник: РИА "Воронеж"

Парк «Алые паруса» открылся первым. Программа «Я вырос здесь, и край мне дорог» началась в 14:00, 28 апреля. Она посвящена Дню весны и труда, а также Году экологии в России.

Молодежный интернациональный фестиваль «Мы вместе» стартует в парке имени Дурова в 15:00, 28 апреля. Представители национальных диаспор и творческие коллективы выступят на празднике в честь 85-летия Ленинского района. Акция «Белый цветок», выставки книг и открытие аттракционов пройдут здесь же.

Праздничный концерт «Весенняя палитра» начнется в «Танаисе» в 17:00, 28 апреля. Он пройдет на главной аллее парка.

Воронежский центральный парк («Динамо») присоединится к остальным в субботу, 29 апреля. Концертная программа «Веселый май» начнется в 13:00.


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