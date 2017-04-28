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14:32 (мск), источник: Actualitati.md

Ветераны ВОВ не будут платить за звонки из России в Молдову

Предпраздничный подарок для всех ветеранов и инвалидов ВОВ 100 бесплатных минут для звонков в любом направлении.

Источник: Actualitati.md

Бесплатные звонки будут осуществляться на стационарные и мобильные телефоны по следующим направлениям: Украина, Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия. Так же есть возможность бесплатно звонить по России.

Такую отличную возможность поговорить с однополчанами и родственниками предоставила российская компания Ростелеком. Так же есть возможность бесплатной отправки посылок для ветеранов. А для тех, у кого нет телефона, создадут переговорные пункты, которые можно будет посетить про предъявления паспорта.

Акция будет действовать с 110 мая 2017 года.

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