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14:57 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей просят не разводить костры в лесах

В лесах много сухой травы, и риск пожаров возрастает.

Омичей просят не разводить костры в лесу. Об этом сообщили в ГУ лесного хозяйства Омской области.

Если запрет будет нарушен, то придётся платить штраф: для граждан — от 3 до 4 тыс. рублей; для должностных лиц — от 15 до 25 тыс. рублей; для юридических лиц — от 150 до 250 тыс. рублей.

Сухая трава в лесу может загореться от любой искры, и может начаться серьёзный пожар. В связи с этим к омичам обратился начальник Главного управления лесного хозяйства Омской области Сергей Максимов с просьбой быть внимательным в обращении с огнём и не разводить костры в лесах.

Специалисты ведомства отмечают, что с начала пожароопасного периода 2017 года в Омской области зарегистрировали 31 лесной пожар на площади 305,6 га. При этом в 95% случаев причиной становятся поджоги сухой травы на полях, огонь с которых переходит в лесной фонд. Главы районов Омской области получили письма с рекомендациями о введении особого противопожарного режима, во время которого штрафные санкции увеличиваются в несколько раз.

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