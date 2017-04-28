Гид РИА «Воронеж»: чем заняться на первых майских праздниках

В традиционном обзоре РИА «Воронеж» — наблюдения планет, аниме-парад, день Средневековой культуры, экскурсии в Дивногорье и новые выставки. По прогнозам синоптиков, погода на первых майских праздниках будет теплой и солнечной.

Посмотреть новые короткометражки

Когда: 28 апреля в 19:00 и 29 апреля в 18:00.

Где: кинотеатр «Спартак».

Сколько: 200−230 рублей.

В Воронеже завершается XI международный молодежный фестиваль короткометражного кино и анимации «Новый горизонт». В пятницу на большом экране состоится последний конкурсный показ сборника «Непредсказуемое», в который вошли 11 короткометражек, от которых, как обещают организаторы, «побегут мурашки по коже». А в субботу можно будет увидеть подборку лучших фильмов фестиваля. Билеты — на сайте кинотеатра. 16+

Посадить деревья в парке

Когда: 29 апреля в 11:00.

Где: сквер ДК Железнодорожников (улица Никитинская, 1).

Сколько: бесплатно.

Экоактивисты движения «Меняю мусор на деревья» пригласили всех желающих на высадку саженцев лип, кленов, туй и кустарников. Средства на приобретение саженцев были выручены на акциях по раздельному сбору отходов. Желающих помочь организаторы попросили по возможности взять с собой лопаты. Подробности можно уточнить в группе в соцсети. 0+

Побывать в Средневековье

Когда: 29 апреля с 13:00.

Где: Воронежский областной художественный музей (улица Плехановская, 29).

Сколько: бесплатно.

Воронежский центр средневековой культуры «Цитадель» и студия сценического боя «Art of Steel» проведут День средневековой культуры в краеведческом музее. В программе праздника — демонстрация средневековых костюмов, фехтование на шпагах, саблях и алебардах, бои в доспехах, исторические танцы, экскурсии по рыцарскому шатру и выступление средневекового театра. Подробнее о событии можно узнать в группе в соцсети. 5+

Посетить экскурсию по центру города

Когда: 29 апреля в 13:00.

Где: сбор у памятника Петру I в Петровском сквере.

Сколько: бесплатно.

Волонтеры проведут бесплатную экскурсию по центру Воронежа для людей с ограниченными физическими возможностями. Прогулка начнется у памятника Петру I, где экскурсовод расскажет об истории создания монумента и том, как горожанам удалось отстоять памятник императору после Октябрьской революции. После все собравшиеся совершат пешую прогулку по проспекту Революции, конечной точкой экскурсии станет площадь Ленина. Организовали экскурсию члены молодежной инициативной группы «Воронеж без барьеров». Детали предстоящей экскурсии можно узнать в официальной группе в социальной сети. 0+

Прокатиться на маршрутке с художницами

Когда: 29 апреля с 13:00.

Где: сбор на парковке у ТЦ «Петровский пассаж» (ул. 20-летия ВЛКСМ, 54а).

Сколько: 79 рублей.

Воронежские художницы Марина Демченко и Алина Закурдаева из объединения «Двенеодна» пригласили горожан на выставку-поездку на маршрутке «Двойной экран». Недавно девушки вернулись из Санкт-Петербурга, где им приходилось совершать регулярные поездки в Кронштадт и обратно. Путь на маршрутке занимал около часа и пролегал сначала по длинной дамбе, связывающей остров и материк, а потом по окраинам Петербурга до пункта назначения. Серый пейзаж за окном произвел на художниц сильное впечатление, и, вернувшись домой, девушки придумали похожий маршрут в Воронеже, чтобы поделиться своими ощущениями с жителями города. Маршрутка совершит несколько рейсов в зависимости от количества участников, необходима обязательная запись. 0+

Посмотреть документалку о Ван Гоге

Когда: 29 апреля в 15:00.

Где: кинотеатр «Спартак».

Сколько: 300 рублей.

В кинотеатре «Спартак» продолжается проект «Музей в кино», в рамках которого на большом экране показывают фильмы-выставки о знаменитых живописцах. В субботу можно будет увидеть фильм знаменитого документалиста, снимающего фильмы об искусстве, Фила Грабски «Винсент Ван Гог. Новый взгляд». Фильм подготовлен в сотрудничестве с кураторами музея Ван Гога в Амстердаме к 125-летию со дня смерти художника. В ленте представлены богатейшая коллекция работ Винсента Ван Гога, а также интерпретации ведущих искусствоведов мира и новейшие исследования творчества гения. Продолжительность — 1 час 30 минут. Демонстрируется на английском языке с русскими субтитрами. Билеты и подробности — на сайте кинотеатра. 16+

Поболеть за «Факел»

Когда: 29 апреля в 16:00.

Где: Центральный стадион профсоюзов (улица Студенческая, 17).

Сколько: 100−200 рублей.

В матче 34-го тура первенства ФНЛ «Факел» примет прямого конкурента в борьбе за путевку в стыковые матчи — красноярский «Енисей», который тренирует легендарный «спартаковец» Андрей Тихонов. В случае поражения воронежская команда рискует лишиться шансов на выполнение задачи. 0+

Послушать смесь фольклора и фанка

Когда: 29 апреля в 19:00.

Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

Сколько: 600−700 рублей.

В субботу в Воронеже выступит камерный оркестр «Карелия» из Петербурга. Музыканты исполняют авторские композиции в разных направлениях жанра world music — арт-рок, этно-фанк, фолк-рок. Познакомиться с коллективом и узнать подробности о концерте можно в группе в соцсети. 6+

Встретиться с профессионалами киноиндустрии

Когда: 28 и 29 апреля.

Где: кинотеатр «Спартак».

Сколько: бесплатно по предварительной регистрации.

В рамках «Нового горизонта» в Воронеже с публичными лекциями и мастер-классами выступят профессионалы киноиндустрии — актеры, продюсеры и режиссеры. Так, в субботу можно посетить мастер-классы продюсера фильма «Вий» Алексея Петрухина или клипмейкера российских звезд Алексея Дубровина, а также побывать на творческой встрече с режиссером Юрием Быковым (фильмы «Дурак», «Жить», сериал «Метод»). Вход на все встречи свободный, но обязательна предварительная запись, так как количество мест ограничено. Полную программу мастер-классов и ссылки на регистрацию ищите в материале РИА «Воронеж».

Сходить в театр в кино

Когда: 30 апреля в 15:00.

Где: кинотеатр «Спартак».

Сколько: 450 рублей.

В рамках проекта «Театр в кино» в «Спартаке» покажут видеозапись «Вечера современной хореографии» из Большого театра. В программе вечера — три балетные постановки, выполненные в жанре модерн. У них нет общего сюжета, но они объединены безусловным талантом выдающихся современных хореографов — Харальда Ландера («Этюды»), Джерома Роббинса («Клетка») и Алексея Ратманского («Русские сезоны»), которые осуществили постановки в Большом в 2017 году. Продолжительность программы — 2 час 50 минут с одним антрактом. Билеты и подробности — на сайте кинотеатра. 16+

Порассуждать об общении политиков и горожан

Когда: 30 апреля в 16:00.

Где: книжный клуб «Петровский» (улица 20 лет ВЛКСМ, 54а).

Сколько: бесплатно.

Воронежские активисты движения «Город и транспорт» пригласили всех желающих на открытую лекцию «Нам нужно поговорить. Как города разговаривают с горожанами?». Участники встречи обсудят, как и зачем городские власти информируют жителей о своей деятельности и планах, и узнают, как превратить такое общение в интересный и конструктивный диалог. Подробности — в соцсети. 0+

Сходить на балет

Когда: 30 апреля в 18:00.

Где: Воронежский театр оперы и балета.

Сколько: 400−1 тыс. рублей.

В Оперном театре завершается второй фестиваль «Воронежские звезды мирового балета», в рамках которого в родной город приехали воспитанники Воронежского хореографического училища, сегодня работающие в ведущих музыкальных театрах страны. Спектаклем-закрытием фестиваля станет легендарный балет «Тысяча и одна ночь», главные партии в котором станцуют прима-балерина Чувашского театра оперы и балета Марианна Субботина, премьер Воронежского театра оперы и балета Александр Литягин, артистка Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Елизавета Щедрина. 12+

Посмотреть на планеты через телескоп

Когда: 30 апреля с 20:30 до 22:00.

Где: магазин «Четыре глаза» (улица Фридриха Энгельса, 11).

Сколько: бесплатно.

Астрономы пригласили воронежцев на бесплатные массовые наблюдения Луны и Юпитера. Организаторы предупредили, что акция состоится только при ясном небе. Пока, по прогнозам синоптиков, вечером 30 апреля ожидается малооблачная погода и +12 градусов. Уточнить, состоится ли акция, можно по телефону 8 (473) 252 37 52. На наблюдения лучше заранее записаться в группе в соцсети. 6+

Увидеть аниме-парад

Когда: 1 мая в 18:00.

Где: парк «Алые паруса».

Сколько: бесплатно.

Все майские праздники в городе будет проходить фестиваль японской анимации с концертами, показами мультфильмов и семинарами аниме-художников. Полную программу форума можно узнать на сайте. Завершающим событием фестиваля станет традиционное костюмированное шествие, которое в этом году пройдет по Ленинскому проспекту. Поучаствовать в аниме-параде с собственными костюмами могут все желающие. 0+

Съездить в Дивногорье

Когда: с 29 апреля.

Где: музей-заповедник «Дивногорье» в Лискинском районе.

Сколько: бесплатно.

Музей-заповедник «Дивногорье» открывает новый сезон и приглашает гостей По территории Див можно прогуляться самостоятельно бесплатно, а можно посетить одну из недорогих обзорных экскурсий по меловым горам, которые сотрудники музея-заповедника специально обновили к сезону-2017. Выходной день — 1 мая. 0+

Узнать, как изменился Сочи после Олимпиады

Когда: до 9 мая.

Где: Воронежский Центр современного искусства (проспект Революции, 29).

Сколько: вход свободный с рекомендуемым взносом 100 рублей.

В ВЦСИ открылась выставка проекта московского фотографа Юлии Абзалтдиновой The Big Game. Экспозиция в трех частях посвящена исследованию Сочи до, во время и после проведения Олимпийских игр-2014. 0+

Увидеть иллюстрации к восточной сказке

Когда: до 28 мая.

Где: музей им. Крамского (проспект Революции, 18).

Сколько: 50−200 рублей.

В музее Крамского открылась выставка «Тонкая, шелковая бумага». В экспозицию вошли иллюстрации воронежской художницы Зои Камаевой к сказке Вильгельма Гауфа «Спасение Фатимы», всего около 30 работ. Художница вдохновлялась шедеврами, созданными средневековыми мастерами персидской миниатюры. 6+