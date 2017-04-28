Московский метрополитен извинился за ошибочный сигнал воздушной тревоги
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Администрация московского метрополитена извинилась перед пассажирами за прозвучавший в пятницу в подземке сигнал воздушной тревоги.
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Администрация московского метрополитена извинилась перед пассажирами за прозвучавший в пятницу в подземке сигнал воздушной тревоги.
«Администрация метрополитена извиняется перед пассажирами за этот инцидент», — сказали «Интерфаксу» в
Собеседник агентства уточнил, что сигнал транслировался по громкой связи с 11:00 до 11:05
«При этом все станции метрополитена работали в штатном режиме, эскалаторы работали как на подъем, так и на спуск», — добавили в
Ранее очевидцы сообщали в соцсетях, что в подземке прозвучало голосовое сообщение о воздушной тревоге с призывом сохранять спокойствие и уточнением, что эскалаторы работают только на спуск.