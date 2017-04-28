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15:27 (мск), источник: Интерфакс

Московский метрополитен извинился за ошибочный сигнал воздушной тревоги

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Администрация московского метрополитена извинилась перед пассажирами за прозвучавший в пятницу в подземке сигнал воздушной тревоги.

Источник: РИА "Новости"
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«Администрация метрополитена извиняется перед пассажирами за этот инцидент», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

Собеседник агентства уточнил, что сигнал транслировался по громкой связи с 11:00 до 11:05 из-за сбоя в системе оповещения «во время проведения регламентных работ».

«При этом все станции метрополитена работали в штатном режиме, эскалаторы работали как на подъем, так и на спуск», — добавили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях, что в подземке прозвучало голосовое сообщение о воздушной тревоге с призывом сохранять спокойствие и уточнением, что эскалаторы работают только на спуск.

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