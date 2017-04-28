Московский метрополитен извинился за ошибочный сигнал воздушной тревоги

«Администрация метрополитена извиняется перед пассажирами за этот инцидент», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе метро.

Собеседник агентства уточнил, что сигнал транслировался по громкой связи с 11:00 до 11:05 из-за сбоя в системе оповещения «во время проведения регламентных работ».

«При этом все станции метрополитена работали в штатном режиме, эскалаторы работали как на подъем, так и на спуск», — добавили в пресс-службе.

Ранее очевидцы сообщали в соцсетях, что в подземке прозвучало голосовое сообщение о воздушной тревоге с призывом сохранять спокойствие и уточнением, что эскалаторы работают только на спуск.