В майские праздники омичи будут отдыхать семь дней

Государственная инспекция труда в Омской области напомнила, какие дни в эти майские праздники станут выходными.

К празднику 1 мая примыкаю два нерабочих дня — суббота и воскресенье, которые выпадают на 29 и 30 апреля. Таким образом, текущая рабочая неделя завершится трёхдневными выходными.

На День Победы омичи будут отдыхать четыре дня: в субботу 6 мая, в воскресенье 7 мая, в понедельник 8 мая и во вторник 9 мая. Понедельник будет нерабочим днём, поскольку на 8 мая переносится выходной с 7 января.

Сокращённых предпраздничных рабочих дней на этот раз не будет.