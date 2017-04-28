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15:14 (мск), источник: Om1.ru

В майские праздники омичи будут отдыхать семь дней

Три выходных привязаны к Первомаю, четыре — ко Дню Победы.

Государственная инспекция труда в Омской области напомнила, какие дни в эти майские праздники станут выходными.

К празднику 1 мая примыкаю два нерабочих дня — суббота и воскресенье, которые выпадают на 29 и 30 апреля. Таким образом, текущая рабочая неделя завершится трёхдневными выходными.

На День Победы омичи будут отдыхать четыре дня: в субботу 6 мая, в воскресенье 7 мая, в понедельник 8 мая и во вторник 9 мая. Понедельник будет нерабочим днём, поскольку на 8 мая переносится выходной с 7 января.

Сокращённых предпраздничных рабочих дней на этот раз не будет.

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В майские праздники омичи будут отдыхать семь дней
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