Сальвадор первым в мире запретил добычу металлов

«Принятие этого закона было необходимо в свете развития индустрии, которая не приносит обществу пользы, но приводит к серьезным загрязнениям окружающей среды и водных ресурсов», — считает президент Экологического блока Сальвадора.

Многие страны Латинской Америки имеют доход за счет экспорта минералов, но местные сообщества жалуются на риски для окружающей среды, вызванные токсичными металлами, используемыми в процессе. Также новый закон призван оградить жителей сельской местности от угрожающих их землям проектов по добыче металлов.

Канадская организация MiningWatch, следящая за горнодобывающей промышленностью, надеется, что принятое в Сальвадоре решение послужит примером и для других стран.