Сальвадор первым в мире запретил добычу металлов
Сальвадор стал первым государством, запретившим добычу металлов на своей территории. Теперь закон запрещает «поиск, добычу или обработку металлических минералов в Сальвадоре».
Сальвадор стал первым государством, запретившим добычу металлов на своей территории. Теперь закон запрещает «поиск, добычу или обработку металлических минералов в Сальвадоре».
О нововведении сообщается на портале Phys.Org.
«Принятие этого закона было необходимо в свете развития индустрии, которая не приносит обществу пользы, но приводит к серьезным загрязнениям окружающей среды и водных ресурсов», — считает президент Экологического блока Сальвадора.
Многие страны Латинской Америки имеют доход за счет экспорта минералов, но местные сообщества жалуются на риски для окружающей среды, вызванные токсичными металлами, используемыми в процессе. Также новый закон призван оградить жителей сельской местности от угрожающих их землям проектов по добыче металлов.
Канадская организация MiningWatch, следящая за горнодобывающей промышленностью, надеется, что принятое в Сальвадоре решение послужит примером и для других стран.