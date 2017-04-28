Посадка весенних цветов началась в Москве

«Накануне в Москве началась посадка весенних цветов — это виола. Тюльпаны были высажены осенью, скоро должны зацвести. Всего в этом году на 225 объектах ГБУ будут высажены порядка 10,5 млн цветов — планируется высадить более 2 млн цветков виолы, 45,7 тыс. многолетников, 6 млн летников, более 3 тыс. роз, а в осенний период — 2 млн тюльпанов. Цветочное оформление столицы ждут изменения: в два раза увеличится площадь посадки многолетних цветочных культур впервые будут высажены такие цветы как канны, бегония клубневая, зональная пеларгония, амарант хвостатый, маттиола», — сообщила С. Егорова.

В частности, она уточнила, что в цветнике у Триумфальной арки весной будет высажено 378 тыс. цветков виолы, летом — 470 тыс. однолетников: тагетес, бегония, колеус, агератум.

«В сквере у Большого Театра — весной 31 тыс. виолы, летом — 35,5 тыс. бегонии и цинерарии», — добавила С. Егорова.