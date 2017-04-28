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18:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Посадка весенних цветов началась в Москве

Посадка весенних цветов началась в Москве. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Светлана Егорова.

Источник: AP 2017

«Накануне в Москве началась посадка весенних цветов — это виола. Тюльпаны были высажены осенью, скоро должны зацвести. Всего в этом году на 225 объектах ГБУ будут высажены порядка 10,5 млн цветов — планируется высадить более 2 млн цветков виолы, 45,7 тыс. многолетников, 6 млн летников, более 3 тыс. роз, а в осенний период — 2 млн тюльпанов. Цветочное оформление столицы ждут изменения: в два раза увеличится площадь посадки многолетних цветочных культур впервые будут высажены такие цветы как канны, бегония клубневая, зональная пеларгония, амарант хвостатый, маттиола», — сообщила С. Егорова.

В частности, она уточнила, что в цветнике у Триумфальной арки весной будет высажено 378 тыс. цветков виолы, летом — 470 тыс. однолетников: тагетес, бегония, колеус, агератум.

«В сквере у Большого Театра — весной 31 тыс. виолы, летом — 35,5 тыс. бегонии и цинерарии», — добавила С. Егорова.

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