Небольшое понижение температуры воздуха ожидается в Челябинской области
Гидрометцентр сообщает, что на юге региона возможно повышение
Гидрометцентр сообщает, что на юге региона возможно повышение
Небольшие дожди и ветер до 15 метров в секунду прогнозируют синоптики на предстоящие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Грядущей ночью в регионе местами возможны небольшие осадки, плюс 3−8, днем в субботу, 29 апреля, также не исключены кратковременные дожди, воздух прогреется до 11−16, на юге — до 22 градусов, отдельные порывы западного —
По данным Челябинского ЦГМС, 29 апреля в
В ночь на субботу, по предварительным прогнозам, на Южном Урале пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, в горах — умеренные, ожидается от нуля до плюс пяти, днем 30 апреля — плюс 10−15 градусов, ветер переменных направлений от 1 до 6 м/с.
Напомним, в восьми муниципалитетах (по данным на утро 28 апреля) введен особый противопожарный режим: Варненском, Пластовском, Сосновском, Чесменском, Брединском, Верхнеуральском, Краноармейском и Кунашакском районах.
Гидрометцентр РФ информирует, что на юге Челябинской области возможно повышение
Однако, напоминаю специалисты, не следует забывать, что длительное воздействие на человека солнечного