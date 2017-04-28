Небольшое понижение температуры воздуха ожидается в Челябинской области

Небольшие дожди и ветер до 15 метров в секунду прогнозируют синоптики на предстоящие сутки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Грядущей ночью в регионе местами возможны небольшие осадки, плюс 3−8, днем в субботу, 29 апреля, также не исключены кратковременные дожди, воздух прогреется до 11−16, на юге — до 22 градусов, отдельные порывы западного — северо-западного ветра до 15 метров в секунду.

По данным Челябинского ЦГМС, 29 апреля в юго-западных районах сохранится высокая пожарная опасность (IV класс горимости). В связи с этим существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных лесными пожарами.

В ночь на субботу, по предварительным прогнозам, на Южном Урале пройдут небольшие дожди с мокрым снегом, в горах — умеренные, ожидается от нуля до плюс пяти, днем 30 апреля — плюс 10−15 градусов, ветер переменных направлений от 1 до 6 м/с.

Напомним, в восьми муниципалитетах (по данным на утро 28 апреля) введен особый противопожарный режим: Варненском, Пластовском, Сосновском, Чесменском, Брединском, Верхнеуральском, Краноармейском и Кунашакском районах.

Гидрометцентр РФ информирует, что на юге Челябинской области возможно повышение УФ-индекса. «Как известно, в небольших дозах УФ-излучение полезно для людей и крайне необходимо для выработки витамина D. Помимо этого невидимое и неощутимое ни одним из органов чувств благотворно влияет на организм человека: активизирует работу иммунной системы, улучшает обмен веществ, повышает работоспособность», — говорится в сообщении.