Все — в парк! Самая подробная афиша мероприятий в Ростове к 1 Мая

Как сообщает Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации Ростова-на-Дону, парки культуры и отдыха донской столицы приготовили ростовчанам и гостям города большое количество самых разнообразных мероприятий.

Парк имени Максима Горького

29 апреля

Весь день на аллеях парка работает выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Город мастеров» и все аттракционы.

В 12 часов откроются мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, начнут работать зоны активности от партнёров праздника.

С 12 до 17 часов на площадке около памятника Владимиру Ленину состоится праздничная интерактивная программа «Здравствуй, мир, здравствуй, май!».

С 13:00 до 13:30 там же пройдёт молодёжный флэш-моб.

В 13 часов на площадке около фонтана «Цапля» начнётся праздничный интерактивный квест. Здесь же будут раздавать георгиевские ленточки.

С 12:00 до 16:30 праздничный детский концерт «Друзья ЛелиКа в парке» смотрите на эстраде.

С 18 до 21 часа — вечер танцев «Кому за 30» в шахматно-шашечном павильоне.

После 19 часов в обсерватории можно посмотреть на звёзды.

30 апреля

С 8 до 15 часов на аллее возле кинотеатра «Россия» расположится выставка коллекционеров «Весенний марафон». Будет работать «Город мастеров», мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, зоны активности от партнёров праздника и аттракционы.

В 10 начнётся выступление детско-юношеских оркестров «Варяг».

В 13:00 — праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.

В 19 часов — праздничный концерт «Здравствуй, май!».

Вечером также можно будет посетить вечер танцев в клубе «Кому за 30… » или посмотреть на звезды в обсерватории.

1 мая

В 12 и 18 часов на эстраде парка пройдут два концерта с участием детских коллективов и от радио FM-на-Дону.

Парк имени Николая Островского

29 апреля

С 9 до 11 часов в верёвочном парке «Джунгли» состоится спортивная игра Fort Boyard.

С 11:00 до 12:00 на центральной аллее парка — утренняя зарядка и спортивный забег.

В 11:30 на эстраде парка праздничный концерт от танцевального коллектива «Юла».

В 12 часов 30 минут на площадке со спортивными тренажёрами начнётся открытая тренировка от бойцовско-спортивного клуба «Хортич».

В это же время на центральной аллее — спортивные эстафеты для посетителей.

С 15:00 до 17:00 на площадке с тренажерами — соревнования по лазертагу.

Городок аттракционов будет работать весь день.

30 апреля

Так же работает городок аттракционов, но развлечения на этот день запланированы совсем другие.

В 11:00 откроется буккроссинг — площадка по обмену книгами.

С 12:30 до 13:30 на эстраде можно принять участие в игровой программе «Весенних красок хоровод».

С 12 до 14 часов на центральной аллее парка можно научиться делать объемные композиции из бумаги.

В 16 часов начнётся праздничный концерт «Весенние краски».

1 мая

Помимо аттракционов в парке можно насладиться праздничным концертом «Творчество, весна, вдохновение».

В 11 ровно на эстраде начнётся выступление творческих коллективов города.

С 16:00 до 18:30 к ним присоединятся областные коллективы.

Детский парк имени Вити Черевичкина

29 апреля

С 9 утра и до вечера будет работать детская площадка.

В 10 часов начнутся «Весёлые старты» — спортивные эстафеты для всей семьи.

30 апреля

Работает площадка для детей.

В 10 часов — городская акция «Георгиевская ленточка».

1 мая

С 10:00 до 11:00 детей порадуют ростовые куклы.

В 11 часов начнётся концертная программа «Праздник Весны и Труда».

Парк имени Октября

29 апреля

Весь день с 10 часов работает городок аттракционов.

В 12 часов на центральной аллее — выставка-продажа изделий народного прикладного творчества, мастер-классы по лепке фигурок из пластилина, изготовлению картинок-аппликаций из цветной бумаги и картона и бисероплетению.

С 13 до 17 часов состоится выставка-продажа детских книг писателя Ф. И. Макарова.

С часу дня на эстраде — развлекательная программы и концерт для посетителей парка «Парк встречает друзей».

30 апреля

В 17:00 — вечер отдыха’Воскресный вечер в парке.

1 мая

С 15 часов на эстраде парка покажут концерт «Семья — команда моя».

Парк «Дружба»

29 апреля

С 11:00 до 18:00 на набережной парка — открытый чемпионат по водно-моторному спорту.

С 12 часов на спортивной площадке — спартакиада по волейболу «Крылатый мяч».

С 13 часов праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Ворошиловского района и выставка книг от библиотеки им. Ю. А. Гагарина «Весеннее настроение».

30 апреля

С 14:00 до 16:00 — концерт «Мир вашему дому!».

1 мая

С 12:00 до 16:00 работает выставка поделок народного творчества с участием дома семейного творчества «Мармеладная улитка».

В 13:00 начало развлекательной программы «Струны души» с участием творческих коллективов Ворошиловского района.

Парк 1 Мая

29 апреля

С 9:00 до 11:00 — экологическая акция «Природа вокруг нас».

В 12 часов — музыкальная программа «Берегите землю».

В 14:00 — встреча группы по черлидингу «Экстрим» с разучиванием базовых движений для всех желающих в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018.

30 апреля

С 10 до 12 часов в парке пройдёт игровая программа с элементами театрализации «В мире танца».

1 мая

С 12:00 до 17:00 на эстраде парка — интерактивная программа «Да здравствует весна!»: соревнования, работа площадки аквагрима, художественной площадки, конкурс рисунков на асфальте, а также праздничный концерт.