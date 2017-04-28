Все — в парк! Самая подробная афиша мероприятий в Ростове к 1 Мая
Где и как получить георгиевскую ленточку, покататься на новом колесе обозрения, а также посмотреть на звёзды в выходные по случаю празднования Дня весны и труда, выяснил «АиФ-Ростов».
Где и как получить георгиевскую ленточку, покататься на новом колесе обозрения, а также посмотреть на звёзды в выходные по случаю празднования Дня весны и труда, выяснил «АиФ-Ростов».
Как сообщает Управление по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации
Парк имени Максима Горького
29 апреля
Весь день на аллеях парка работает выставка мастеров
В 12 часов откроются
С 12 до 17 часов на площадке около памятника Владимиру Ленину состоится праздничная интерактивная программа «Здравствуй, мир, здравствуй, май!».
С 13:00 до 13:30 там же пройдёт молодёжный
В 13 часов на площадке около фонтана «Цапля» начнётся праздничный интерактивный квест. Здесь же будут раздавать георгиевские ленточки.
С 12:00 до 16:30 праздничный детский концерт «Друзья ЛелиКа в парке» смотрите на эстраде.
С 18 до 21 часа — вечер танцев «Кому за 30» в
После 19 часов в обсерватории можно посмотреть на звёзды.
30 апреля
С 8 до 15 часов на аллее возле кинотеатра «Россия» расположится выставка коллекционеров «Весенний марафон». Будет работать «Город мастеров»,
В 10 начнётся выступление
В 13:00 — праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.
В 19 часов — праздничный концерт «Здравствуй, май!».
Вечером также можно будет посетить вечер танцев в клубе «Кому за 30… » или посмотреть на звезды в обсерватории.
1 мая
В 12 и 18 часов на эстраде парка пройдут два концерта с участием детских коллективов и от радио
Парк имени Николая Островского
29 апреля
С 9 до 11 часов в верёвочном парке «Джунгли» состоится спортивная игра Fort Boyard.
С 11:00 до 12:00 на центральной аллее парка — утренняя зарядка и спортивный забег.
В 11:30 на эстраде парка праздничный концерт от танцевального коллектива «Юла».
В 12 часов 30 минут на площадке со спортивными тренажёрами начнётся открытая тренировка от
В это же время на центральной аллее — спортивные эстафеты для посетителей.
С 15:00 до 17:00 на площадке с тренажерами — соревнования по лазертагу.
Городок аттракционов будет работать весь день.
30 апреля
Так же работает городок аттракционов, но развлечения на этот день запланированы совсем другие.
В 11:00 откроется буккроссинг — площадка по обмену книгами.
С 12:30 до 13:30 на эстраде можно принять участие в игровой программе «Весенних красок хоровод».
С 12 до 14 часов на центральной аллее парка можно научиться делать объемные композиции из бумаги.
В 16 часов начнётся праздничный концерт «Весенние краски».
1 мая
Помимо аттракционов в парке можно насладиться праздничным концертом «Творчество, весна, вдохновение».
В 11 ровно на эстраде начнётся выступление творческих коллективов города.
С 16:00 до 18:30 к ним присоединятся областные коллективы.
Детский парк имени Вити Черевичкина
29 апреля
С 9 утра и до вечера будет работать детская площадка.
В 10 часов начнутся «Весёлые старты» — спортивные эстафеты для всей семьи.
30 апреля
Работает площадка для детей.
В 10 часов — городская акция «Георгиевская ленточка».
1 мая
С 10:00 до 11:00 детей порадуют ростовые куклы.
В 11 часов начнётся концертная программа «Праздник Весны и Труда».
Парк имени Октября
29 апреля
Весь день с 10 часов работает городок аттракционов.
В 12 часов на центральной аллее —
С 13 до 17 часов состоится
С часу дня на эстраде — развлекательная программы и концерт для посетителей парка «Парк встречает друзей».
30 апреля
В 17:00 — вечер отдыха’Воскресный вечер в парке.
1 мая
С 15 часов на эстраде парка покажут концерт «Семья — команда моя».
Парк «Дружба»
29 апреля
С 11:00 до 18:00 на набережной парка — открытый чемпионат по
С 12 часов на спортивной площадке — спартакиада по волейболу «Крылатый мяч».
С 13 часов праздничная концертная программа с участием творческих коллективов Ворошиловского района и выставка книг от библиотеки им. Ю. А. Гагарина «Весеннее настроение».
30 апреля
С 14:00 до 16:00 — концерт «Мир вашему дому!».
1 мая
С 12:00 до 16:00 работает выставка поделок народного творчества с участием дома семейного творчества «Мармеладная улитка».
В 13:00 начало развлекательной программы «Струны души» с участием творческих коллективов Ворошиловского района.
Парк 1 Мая
29 апреля
С 9:00 до 11:00 — экологическая акция «Природа вокруг нас».
В 12 часов — музыкальная программа «Берегите землю».
В 14:00 — встреча группы по черлидингу «Экстрим» с разучиванием базовых движений для всех желающих в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу-2018.
30 апреля
С 10 до 12 часов в парке пройдёт игровая программа с элементами театрализации «В мире танца».
1 мая
С 12:00 до 17:00 на эстраде парка — интерактивная программа «Да здравствует весна!»: соревнования, работа площадки аквагрима, художественной площадки, конкурс рисунков на асфальте, а также праздничный концерт.