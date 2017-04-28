Терминалы волгоградского аэропорта будут работать по-новому
Начиная с 29 апреля, в связи с выполнением международных рейсов терминалы «А» и «С» в Международном аэропорту Волгограда будут работать в новом порядке.
Начиная с 29 апреля, в связи с выполнением международных рейсов терминалы «А» и «С» в Международном аэропорту Волгограда будут работать в новом порядке.
Так, ВДТВ стало известно, что с субботы в терминале «А» будут обслуживаться только рейсы внутренних авиалиний.
Международные рейсы будут проходить через терминал «С».