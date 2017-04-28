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15:29 (мск), источник: Nur.kz

Миллионер из Алматы купил девочке из Актобе 3-комнатную квартиру

Бизнесмен призвал коллег помочь еще 74 семьям.

Источник: Nur.kz

Алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген купил 3-комнатную квартиру в Актобе для семьи девочки, которая плакала из-за подтопленного дома.

Бизнесмен с компаньонами и друзьями собираются помочь устроиться с жильем еще 74 семьям и просит присоединиться казахстанских предпринимателей.

«Я хочу призвать всех своих друзей, всех бизнесменов нашей страны, если у вас есть возможность. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тех людей, которым сейчас действительно нужна помощь в Актобе. Есть еще 74 семьи, которые до сих пор находятся в беде. Если у вас есть возможность, давайте помогать. И я думаю, что от Всевышнего Аллаха все добро вернется», — обратился предприниматель.

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Девочка, о которой бизнесмен узнал из новостей горячо благодарила щедрого гостя из Алматы.

«Этот дом светлый и большой. Я очень-очень сильно благодарю Кайрата-ага. Мы даже и не мечтали о таком доме, хотели дом хотя бы меньше того, который у нас был», — призналась Махаббат.

Мама девочки расплакалась из-за избытка благодарности. Пришли родственники и сделали для новоселов традиционный обряд — шашу.

Сегодня бизнесмен вылетел к девочке в Актобе и через несколько часов выложил видео с вручением квартиры ее семье.

Напомним, 10-летняя Махаббат Ешимова, чей дом в Актобе разрушен паводком, ранее со слезами обратилась к властям. Ее эмоциональное видеообращение, растрогало интернет-пользователей. Добрые люди стали искать ее семью, чтобы помочь. Желающие помочь девочке обратились не только из Актобе, но и из других городов.

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