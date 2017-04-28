Миллионер из Алматы купил девочке из Актобе 3-комнатную квартиру
Бизнесмен призвал коллег помочь еще 74 семьям.
Бизнесмен призвал коллег помочь еще 74 семьям.
Алматинский бизнесмен Кайрат Кудайберген купил 3-комнатную квартиру в Актобе для семьи девочки, которая плакала
Бизнесмен с компаньонами и друзьями собираются помочь устроиться с жильем еще 74 семьям и просит присоединиться казахстанских предпринимателей.
«Я хочу призвать всех своих друзей, всех бизнесменов нашей страны, если у вас есть возможность. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тех людей, которым сейчас действительно нужна помощь в Актобе. Есть еще 74 семьи, которые до сих пор находятся в беде. Если у вас есть возможность, давайте помогать. И я думаю, что от Всевышнего Аллаха все добро вернется», — обратился предприниматель.
Девочка, о которой бизнесмен узнал из новостей горячо благодарила щедрого гостя из Алматы.
«Этот дом светлый и большой. Я
Мама девочки расплакалась
Сегодня бизнесмен вылетел к девочке в Актобе и через несколько часов выложил видео с вручением квартиры ее семье.
Напомним, 10-летняя Махаббат Ешимова, чей дом в Актобе разрушен паводком, ранее со слезами обратилась к властям. Ее эмоциональное видеообращение, растрогало