Миллионер из Алматы купил девочке из Актобе 3-комнатную квартиру

«Я хочу призвать всех своих друзей, всех бизнесменов нашей страны, если у вас есть возможность. Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на тех людей, которым сейчас действительно нужна помощь в Актобе. Есть еще 74 семьи, которые до сих пор находятся в беде. Если у вас есть возможность, давайте помогать. И я думаю, что от Всевышнего Аллаха все добро вернется», — обратился предприниматель.

Бизнесмен с компаньонами и друзьями собираются помочь устроиться с жильем еще 74 семьям и просит присоединиться казахстанских предпринимателей.

Девочка, о которой бизнесмен узнал из новостей горячо благодарила щедрого гостя из Алматы.

«Этот дом светлый и большой. Я очень-очень сильно благодарю Кайрата-ага. Мы даже и не мечтали о таком доме, хотели дом хотя бы меньше того, который у нас был», — призналась Махаббат.

Мама девочки расплакалась из-за избытка благодарности. Пришли родственники и сделали для новоселов традиционный обряд — шашу.

Сегодня бизнесмен вылетел к девочке в Актобе и через несколько часов выложил видео с вручением квартиры ее семье.