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16:07 (мск), источник: ТАСС

Путин констатировал рост числа несовершеннолетних наркоманов в РФ на 60%

Также президент сказал, что уровень координации госорганов и общественных антинаркотических организаций необходимо качественно повысить.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал увеличение числа несовершеннолетних наркоманов на 60%. Он также озвучил данные статистики, согласно которым в РФ насчитывается 600 тыс. наркоманов, а, по неофициальной информации, их число превышает 2 млн.

«Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет по нашим статистическим данным порядка 600 тысяч человек, — сказал глава государства на заседании Совбеза. — К сожалению, за последние пять лет эта цифра не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%».

Путин посетовал, что, по неофициальным данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн человек, из них 2 млн наркоманов делают это регулярно

Президент обратил внимание на то, что расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

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«Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и с Украины, — отметил он. — Не прекращаются попытки распространения в российских регионах и афганских наркотиков, в том числе героина».

Путин подчеркнул, что уровень наркопреступности остается высоким, а при распространении запрещенных веществ все чаще используются современные средства коммуникации и электронных платежей.

Президент сообщил, что на заседании Совбеза в пятницу будут рассмотрены меры для того, чтобы сделать государственную антинаркотическую стратегию более эффективной. «Нужно определить меры, направленные на сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков; снижение негативных последствий для безопасности общества и государства, здоровья граждан», — заключил он.

По словам президента, уровень координации госорганов и общественных антинаркотических организаций необходимо качественно повысить. «С учетом передачи функций ФСКН в МВД следует качественно повысить уровень координации антинаркотической деятельности госорганов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества», — сказал он.

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По словам главы государства, в приоритетном порядке надо выявлять и перекрывать каналы поставок наркотиков из Центральной Азии, а также синтетических наркотиков украинского, европейского и азиатского происхождения, пресекать деятельность наркодилеров и связанных с ними организованных преступных групп, в том числе и транснациональных.

«Важнейшей задачей является подрыв экономических основ наркопреступности, которая, как известно, служит финансовой подпидкой и для террористических, экстремистских структур, — подчеркнул Путин. — Надо совершенствовать и систему профилактики наркомании, с использованием современных методик выявлять наркозависимых на ранних стадиях, качественно лечить и реабилитировать больных».

Как отметил президент, нужно также продолжать целенаправленную антинаркотическую пропаганду в СМИ, формировать устойчивый иммунитет к потреблению наркотиков. По словам главы государства, необходимо наращивать сотрудничество с антинаркотическими органами других стран, в том числе в форматах ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС, «доводить до мировой общественности нашу позицию о недопустимости либерализации международно-правового режима контроля над наркотиками».

Комментарии
8
прохор
За изготовление и распространение должна быть смертная казнь предусмотрена. Не мы первые проходим через это зло, не надо изобретать колесо.
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Владимир Пацак
Он пошутил! Ну не может быть, при таком подъёме экономики, зажиточности населения и процентах доверия и рост Числа???
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максим !!!
ps а-та-та-та и как же в этой новости без Украины то можно обойтись ,даже в росте наркомании и то хохлятский след прослеживается ..
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