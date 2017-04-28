Путин констатировал рост числа несовершеннолетних наркоманов в РФ на 60%

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин констатировал увеличение числа несовершеннолетних наркоманов на 60%. Он также озвучил данные статистики, согласно которым в РФ насчитывается 600 тыс. наркоманов, а, по неофициальной информации, их число превышает 2 млн. «Общее количество только официально зарегистрированных наркозависимых составляет по нашим статистическим данным порядка 600 тысяч человек, — сказал глава государства на заседании Совбеза. — К сожалению, за последние пять лет эта цифра не меняется, при этом число несовершеннолетних наркоманов возросло на 60%».

Путин посетовал, что, по неофициальным данным соцопросов, наркотики употребляют около 7,5 млн человек, из них 2 млн наркоманов делают это регулярно

Президент обратил внимание на то, что расширяются масштабы незаконного оборота синтетических наркотиков и новых психоактивных веществ.

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«Чаще всего их поставщиками выступают преступные группировки из-за рубежа, стран Европы, Азии, в последнее время поток идет и с Украины, — отметил он. — Не прекращаются попытки распространения в российских регионах и афганских наркотиков, в том числе героина». Путин подчеркнул, что уровень наркопреступности остается высоким, а при распространении запрещенных веществ все чаще используются современные средства коммуникации и электронных платежей. Президент сообщил, что на заседании Совбеза в пятницу будут рассмотрены меры для того, чтобы сделать государственную антинаркотическую стратегию более эффективной. «Нужно определить меры, направленные на сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков; снижение негативных последствий для безопасности общества и государства, здоровья граждан», — заключил он. По словам президента, уровень координации госорганов и общественных антинаркотических организаций необходимо качественно повысить. «С учетом передачи функций ФСКН в МВД следует качественно повысить уровень координации антинаркотической деятельности госорганов, органов местного самоуправления и институтов гражданского общества», — сказал он.

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