Позарившийся на телефон и деньги мальчик застрял в игровом автомате в Казани
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Маленький мальчик в пятницу оказался «заложником» игрового автомата в торговом центре Казани, сообщили «Интерфаксу» в администрации ТЦ.
Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Маленький мальчик в пятницу оказался «заложником» игрового автомата в торговом центре Казани, сообщили «Интерфаксу» в администрации ТЦ.
«На вид мальчику лет десять. Видимо, залез через отверстие, в которое падают призы. Сидит внутри в обнимку с телефоном и деньгами и воет. Вытащить пока не могут», — сказал собеседник агентства.
По его словам аппарат представляет из себя короб из прозрачного стекла. В него необходимо кинуть монетку, чтобы с помощью манипулятора попытаться достать ценные призы, среди которых телефон и денежные купюры.