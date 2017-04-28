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17:30 (мск), источник: Интерфакс

Позарившийся на телефон и деньги мальчик застрял в игровом автомате в Казани

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU — Маленький мальчик в пятницу оказался «заложником» игрового автомата в торговом центре Казани, сообщили «Интерфаксу» в администрации ТЦ.

«На вид мальчику лет десять. Видимо, залез через отверстие, в которое падают призы. Сидит внутри в обнимку с телефоном и деньгами и воет. Вытащить пока не могут», — сказал собеседник агентства.

По его словам аппарат представляет из себя короб из прозрачного стекла. В него необходимо кинуть монетку, чтобы с помощью манипулятора попытаться достать ценные призы, среди которых телефон и денежные купюры.

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