Позарившийся на телефон и деньги мальчик застрял в игровом автомате в Казани

«На вид мальчику лет десять. Видимо, залез через отверстие, в которое падают призы. Сидит внутри в обнимку с телефоном и деньгами и воет. Вытащить пока не могут», — сказал собеседник агентства.

По его словам аппарат представляет из себя короб из прозрачного стекла. В него необходимо кинуть монетку, чтобы с помощью манипулятора попытаться достать ценные призы, среди которых телефон и денежные купюры.