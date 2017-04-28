Единый митинг в Москве о переселении из пятиэтажек назначен на 14 мая

По его словам, ранее в правительство города поступило четыре заявки о проведении подобных мероприятий 12, 13 и 14 мая.

«Сегодня руководство департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы провело встречу с заявителями проведения публичных акций для москвичей, интересы которых затрагивает новый закон о реновации», — сказал Черников в интервью «Интерфаксу».

«В результате встречи удалось достигнуть договоренности об организации единого митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова», — сказал Черников.

В свою очередь, один из организаторов акции, член постоянного совета незарегистрированной «Партии 5 декабря» Юлия Галямина подтвердила «Интерфаксу», что столичные власти предварительно одобрили заявку на проведение акции на проспекте Сахарова 14 мая с началом в 14:00.

По словам Галяминой, ранее был подан ряд заявок на различные площадки на 11—14 мая . «Остальные заявки будут отозваны, как только мы получим на руки согласование», — сказала Галямина.

Оспорить факт расселения нельзя

Как сообщалось, 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь равноценность предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.

Поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в мае. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отмечал, что ко второму чтению в закон могут быть внесены значительные изменения.

Встреча Собянина с жителями

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с горожанами, посвященную программе реновации. Мэр, в частности, рассказал, что создавать временный жилищный фонд на время программы не планируется. Он также пообещал, что жители пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только сам гражданин не захочет выбрать другой район.