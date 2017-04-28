Единый митинг в Москве о переселении из пятиэтажек назначен на 14 мая

«Сегодня руководство департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы провело встречу с заявителями проведения публичных акций для москвичей, интересы которых затрагивает новый закон о реновации», — сказал Черников в интервью «Интерфаксу».
По его словам, ранее в правительство города поступило четыре заявки о проведении подобных мероприятий 12, 13 и 14 мая.
«В результате встречи удалось достигнуть договоренности об организации единого митинга 14 мая на внутренней стороне проспекта Академика Сахарова», — сказал Черников.
В свою очередь, один из организаторов акции, член постоянного совета незарегистрированной «Партии 5 декабря» Юлия Галямина подтвердила «Интерфаксу», что столичные власти предварительно одобрили заявку на проведение акции на проспекте Сахарова 14 мая с началом в 14:00.
По словам Галяминой, ранее был подан ряд заявок на различные площадки на 11—14 мая. «Остальные заявки будут отозваны, как только мы получим на руки согласование», — сказала Галямина.
Оспорить факт расселения нельзя
Как сообщалось, 20 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект о реновации жилого фонда в Москве. Он, в частности, предполагает, что жители смогут оспорить лишь равноценность предоставляемой квартиры, но не сам факт расселения.
Поправки ко второму чтению законопроекта будут обсуждаться на парламентских слушаниях в мае. Министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень отмечал, что ко второму чтению в закон могут быть внесены значительные изменения.
Встреча Собянина с жителями
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с горожанами, посвященную программе реновации. Мэр, в частности, рассказал, что создавать временный жилищный фонд на время программы не планируется. Он также пообещал, что жители пятиэтажек будут получать новые квартиры в районе своего проживания, если только сам гражданин не захочет выбрать другой район.
По его словам, не менее половины домов, в которые переедут москвичи, будут монолитными. Кроме того, Собянин отметил, что находящиеся в хорошем состоянии «сталинки» и некоторые другие пятиэтажные дома сноситься не будут.
Первые переселенцы получат жилье уже осенью 2017 года. При этом говорить о сроках реализации программы пока преждевременно, отметил Собянин.
В начале мая на основе телефонного опроса жителей планируется составить предварительные списки домов для включения в программу реновации. После этого будет проведено официальное голосование, оно намечено на май-июнь.