«Бессмертный полк» перекроет Петроградскую сторону 5 мая
В следующую пятницу, 5 мая, в Петроградском районе Петербурга ограничат движение в связи с проведением шествия «Бессмертный полк».
В следующую пятницу, 5 мая, в Петроградском районе Петербурга ограничат движение в связи с проведением шествия «Бессмертный полк».
Движение транспорта будут перекрывать по следующим улицам:
с 14:30 до 15:00 — на участке Большой Монетной улицы от Малой Монетной улицы до Каменноостровского проспекта; с 15:00 до 15:30 — на участке Каменноостровского проспекта от Большой Монетной улицы до Кронверкского проспекта; с 15:30 до 16:10 — на участке Кронверкского проспекта от Каменноостровского до Сытнинской площади.
Напомним, что 5 мая в Петербурге также пройдет очередная репетиция парада Победы. Подробнее об ограничениях