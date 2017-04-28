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16:45 (мск), источник: Водитель Петербурга

«Бессмертный полк» перекроет Петроградскую сторону 5 мая

В следующую пятницу, 5 мая, в Петроградском районе Петербурга ограничат движение в связи с проведением шествия «Бессмертный полк».

Источник: РИА "Новости"
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Движение транспорта будут перекрывать по следующим улицам:

с 14:30 до 15:00 — на участке Большой Монетной улицы от Малой Монетной улицы до Каменноостровского проспекта; с 15:00 до 15:30 — на участке Каменноостровского проспекта от Большой Монетной улицы до Кронверкского проспекта; с 15:30 до 16:10 — на участке Кронверкского проспекта от Каменноостровского до Сытнинской площади.

Напомним, что 5 мая в Петербурге также пройдет очередная репетиция парада Победы. Подробнее об ограничениях из-за подготовки к 9 мая читайте в материале «Водителя Петербурга».

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