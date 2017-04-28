«Бессмертный полк» перекроет Петроградскую сторону 5 мая

Движение транспорта будут перекрывать по следующим улицам:

с 14:30 до 15:00 — на участке Большой Монетной улицы от Малой Монетной улицы до Каменноостровского проспекта; с 15:00 до 15:30 — на участке Каменноостровского проспекта от Большой Монетной улицы до Кронверкского проспекта; с 15:30 до 16:10 — на участке Кронверкского проспекта от Каменноостровского до Сытнинской площади.