Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
«В два раза дороже, чем Obamacare»: СМИ США о реформе Трампа
Девочка-альбинос из Якутии стала звездой Интернета
Светлана Ходченкова снялась в клипе «Ленинграда» (видео 18+)
«Самое грозное оружие» Армия КНДР по численности занимает 4 место в мире
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Степанов и еще 9 актеров, которых забыли после первого успеха
«Дом Путина» пострадал от соседской стройки
Власти Москвы назвали условия сноса девятиэтажек
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
28-летний сын Домогарова живет на зарплату матери (фото)
42-летняя Татьяна Навка затмила всех на светском вечере (фото)
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Сотрудники ДПС возвращаются к ручным радарам
В Москве водителю выстрелили в голову после ДТП
Фоторепортажи
15Роботы в Пальмире
9Юбилей Корейской народной армии
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
11Протест одного
15:49 (мск), источник: УралПолит.ру

Скандальные ролики Соколовского запретят к просмотру

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловская прокуратура подаст иски об ограничении доступа к видеороликам, снятым блогером Русланом Соколовским.

«После того, как были выявлены ролики, ведется работа о подаче искового заявления об ограничении доступа к этим роликам», — приводит РИА «ФедералПресс» заявление прокурора, сделанное сегодня в ходе прений на заседании Верх-Исетского суда.

Дело против блогера было возбуждено после того, как он разместил в YouTube видеоролики о том, как играет в приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови. Свои действия он сопровождал словами об отсутствии бога, а Христа называл не иначе как «зомби». После анализа видео сотрудниками правоохранительных органов Соколовскому было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ: 282 «возбуждение ненависти либо вражды», 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 138.1 «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Вчера Верх-Исетский суд Екатеринбурга отклонил ходатайство защиты блогера о проведении повторной экспертизы видеороликов. Адвокаты Соколовского ранее подавали ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», приговор Соколовскому будет оглашен 11 мая.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Скандальные ролики Соколовского запретят к просмотру
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин сообщил о росте числа несовершеннолетних наркоманов в РФ
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь