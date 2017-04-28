Скандальные ролики Соколовского запретят к просмотру

«После того, как были выявлены ролики, ведется работа о подаче искового заявления об ограничении доступа к этим роликам», — приводит РИА «ФедералПресс» заявление прокурора, сделанное сегодня в ходе прений на заседании Верх-Исетского суда.

Дело против блогера было возбуждено после того, как он разместил в YouTube видеоролики о том, как играет в приложение Pokemon Go в Храме-на-Крови. Свои действия он сопровождал словами об отсутствии бога, а Христа называл не иначе как «зомби». После анализа видео сотрудниками правоохранительных органов Соколовскому было предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ: 282 «возбуждение ненависти либо вражды», 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 138.1 «незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации».

Вчера Верх-Исетский суд Екатеринбурга отклонил ходатайство защиты блогера о проведении повторной экспертизы видеороликов. Адвокаты Соколовского ранее подавали ходатайство о проведении повторной комплексной экспертизы в Российском федеральном центре судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», приговор Соколовскому будет оглашен 11 мая.