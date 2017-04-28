Скандальные ролики Соколовского запретят к просмотру
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловская прокуратура подаст иски об ограничении доступа к видеороликам, снятым блогером Русланом Соколовским.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 апреля, ИА УралПолит.Ru. Свердловская прокуратура подаст иски об ограничении доступа к видеороликам, снятым блогером Русланом Соколовским.
«После того, как были выявлены ролики, ведется работа о подаче искового заявления об ограничении доступа к этим роликам», — приводит РИА «ФедералПресс» заявление прокурора, сделанное сегодня в ходе прений на заседании
Дело против блогера было возбуждено после того, как он разместил в YouTube видеоролики о том, как играет в приложение Pokemon Go в
Вчера
Как ранее писал «УралПолит.Ru», приговор Соколовскому будет оглашен 11 мая.