Девушка из Воронежа стала второй вице-мисс на конкурсе «Студентка России-2017»

Учащаяся воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Виктория Шакалова стала второй вице-мисс (третье место) всероссийского конкурса «Студентка России-2017». Церемония награждения состоялась в Новосибирске в четверг, 27 апреля.

В конкурсе участвовали 20 девушек. Второе место заняла студентка из Новосибирска, победительницей стала участница из Уфы.

Конкурс состоял из трех зданий: дефиле в коктейльных платьях, необычного выхода в джинсах и русских народных платках, творческого конкурса. Воронежская участница показала хореографический номер.

— Сначала жюри назвали топ-10 участниц, когда я услышала, что попала в десятку, была очень рада. Когда объявили, что я заняла третье место, моему счастью не было предела. Еще мне присудили номинацию «Самая творческая студентке», так что я везу в Воронеж сразу две награды с всероссийского конкурса, — рассказала Виктория Шакалова.

Виктории Шакаловой18 лет. Девушка окончила школу с золотой медалью. Мечтала поступить на экономический факультет ВГУ, но по баллам прошла на бюджетное отделение академии госслужбы.

Виктория 10 лет занимается восточными танцами. Много раз побеждала в хореографических конкурсах.