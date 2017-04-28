Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру
Китай ответил на слова Белого дома об «изоляции России в ООН»
Германия объяснила визит Меркель в Сочи
За что Ольга Бузова получает миллионы на самом деле (видео)
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
СМИ узнали о 160 попытках взломать сайт Макрона Раннее кандидат в президенты Франции обвинял в кибератаках «российских хакеров»
90 лет со дня рождения Евгения Моргунова: три амплуа артиста
58-летняя Мадонна назвала шарлатанами создателей фильма о себе
Россиянам разрешат регистрацию на дачах
7 ошибок в оформлении загородного дома
«Вашингтон» проиграл «Питтсбургу», Овечкин и Кузнецов отличились
Хэмилтон: Теперь у меня будет балалайка-челлендж
Как выглядит жена Макрона, которая старше его на 24 года (фото)
Прожившая вместе 69 лет пара умерла, держась за руки
Максакова возмущена поведением экс-жены Вороненкова - СМИ
Анджелина Джоли станет мамой в седьмой раз
Во Франции нашли брошенный салон Lada
Новый Skoda Karoq сняли на видео
Фоторепортажи
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11«Не родись красивой, и ты добьешься успеха»
15Роботы в Пальмире
9Юбилей Корейской народной армии
16:32 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Девушка из Воронежа стала второй вице-мисс на конкурсе «Студентка России-2017»

Также Виктория Шакалова стала лучшей в номинации «Самая творческая студентка».

Источник: РИА "Воронеж"

Учащаяся воронежского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Виктория Шакалова стала второй вице-мисс (третье место) всероссийского конкурса «Студентка России-2017». Церемония награждения состоялась в Новосибирске в четверг, 27 апреля.

В конкурсе участвовали 20 девушек. Второе место заняла студентка из Новосибирска, победительницей стала участница из Уфы.

Конкурс состоял из трех зданий: дефиле в коктейльных платьях, необычного выхода в джинсах и русских народных платках, творческого конкурса. Воронежская участница показала хореографический номер.

— Сначала жюри назвали топ-10 участниц, когда я услышала, что попала в десятку, была очень рада. Когда объявили, что я заняла третье место, моему счастью не было предела. Еще мне присудили номинацию «Самая творческая студентке», так что я везу в Воронеж сразу две награды с всероссийского конкурса, — рассказала Виктория Шакалова.

Виктории Шакаловой18 лет. Девушка окончила школу с золотой медалью. Мечтала поступить на экономический факультет ВГУ, но по баллам прошла на бюджетное отделение академии госслужбы.

Виктория 10 лет занимается восточными танцами. Много раз побеждала в хореографических конкурсах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Девушка из Воронежа стала второй вице-мисс на конкурсе «Студентка России-2017»
В ООН оценили ущерб стран от санкций против России
Путин отметил рост числа несовершеннолетних наркоманов на 60%
Чавушоглу сообщил, что РФ и Турция договорились о поставке С-400
Депутаты предложили запретить продажу алкоголя до 21 года
«ВКонтакте» ввела платную подписку на музыку
Украина показала в ролике Евровидения дворец «Ласточкино гнездо»
Мощи Николая Чудотворца привезут в Россию впервые за 930 лет
Спорт
Вопрос дня. «Спартак» и ЦСКА – кто в лучшей форме перед дерби «Спартак» недавно громили, а ЦСКА только что громил сам. Кто в лучшей форме перед главным дерби страны – размышляют специалисты
Авто
Лимузин для Путина: седан сфотографировали на конвейере В Сеть попали фотографии, на которых запечатлен автомобиль из проекта «Кортеж» во время тестового грунтования
Hi-Tech
Ученые изобрели тянущиеся батарейки из сахара Кубик сахара служит в качестве основы для новых графеновых батареек
Кино
Скарлетт Йоханссон пригласила 72-летнего двойника на премьеру Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон пригласила своего пожилого двойника на показ «Очень плохих девчонок» и в бар
Недвижимость
Как спланировать кухню: 5 правил от профи
Украинцы создали дом, для которого не нужны газ и вода
Названы даты встреч московских властей с жильцами хрущевок
В Ржеве жильцов хрущевки обязали снести дом за свой счет
Леди
Женственность и экономность: как одеваются в Испании (фото) Жительницы этой страны рассказали «Леди Mail.Ru» об особенностях национального стиля
Дети
Папа, укладывающий дочь спать за 15 секунд, поразил соцсети Тибетская мантра в исполнении папы успокоила новорожденную девочку за 15 секунд.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Покраска и установка раздвижной двери
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь