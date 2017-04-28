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15:59 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Мать выслали: в Екатеринбурге трое детей остались одни

Из-за миграционной политики.

В Екатеринбурге без матери остались трое детей — их единственного родителя выслали из-за нарушения правил пребывания мигрантов.

Дилдоржон Рашидова родом из Таджикистана. В 2004 году после смерти мужа с двумя сыновьями она переехала в Екатеринбург. Здесь работала на стройке, родила дочь. Девочка получила российское гражданство — единственная из семьи. Женщина, согласно правилам, каждые три года выезжала из России и возвращалась обратно, но в последний раз задержалась, и ее депортировали. Уже девять месяцев женщина живет в пограничном казахстанском городке. Въезд в Россию ей закрыт на три года, пишет газета «Костанайские новости».

Дилдоржон взялись помочь некие активисты. Женщина собрала 70 тысяч рублей, чтобы ее дело «урегулировали», но «помощники» скрылись вместе с деньгами.

Сейчас трое детей в возрасте от 9 до 18 лет живут в Екатеринбурге без взрослых на съемной квартире, передает «Уралинформбюро».

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