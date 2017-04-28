К концу года все «зебры» в Ростове станут желтыми
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Пять бригад будут работать каждую ночь, чтобы по всей донской столице изменили цвет пешеходные переходы. После реновации дорожники обещают, что не заметить «зебру» теперь будет невозможно.
С первого взгляда это напоминает печку на колесах. В сущности так и есть, постоянно поддерживаемое пламя разогревает термопластик, которым наносят желтые заполняющие линии пешеходного перехода. Буквально через несколько минут покрытие застывает и по разметке можно ходить. Разметка отражает свет фар, поэтому лучше видна водителям в темноте.
Департамент дорог приступил к плановому обновлению разметки на улицах Ростова. На пересечении Буденновского и Текучева нужно к белым полосам добавить желтые. Теперь это необходимо по ГОСТу — такая расцветка лучше привлекает внимание автомобилистов. Чиновники обещают, что к концу года все «зебры» будут желтыми. Работы только начались. Недавно установилась подходящая погода — плюс 13 градусов и около 50 процентов влажности.
«Сейчас материал, с которым работают подрядные организации — это термопластик. Материал выбирается в зависимости от качества покрытия и схемы движения. То есть, если на улице планируется ремонт через
Если линии стерлись раньше времени, подрядная организация должна их вновь нанести по гарантии. Каждую ночь работает до пяти бригад. Кроме пешеходных переходов обновляют ещё разделительные линии. К майским праздникам дорожники обещают закончить с основными магистралями города.