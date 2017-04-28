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17:16 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

К концу года все «зебры» в Ростове станут желтыми

В Ростове-на-Дону приступили к обновлению дорожной разметки.

Пять бригад будут работать каждую ночь, чтобы по всей донской столице изменили цвет пешеходные переходы. После реновации дорожники обещают, что не заметить «зебру» теперь будет невозможно.

С первого взгляда это напоминает печку на колесах. В сущности так и есть, постоянно поддерживаемое пламя разогревает термопластик, которым наносят желтые заполняющие линии пешеходного перехода. Буквально через несколько минут покрытие застывает и по разметке можно ходить. Разметка отражает свет фар, поэтому лучше видна водителям в темноте.

Департамент дорог приступил к плановому обновлению разметки на улицах Ростова. На пересечении Буденновского и Текучева нужно к белым полосам добавить желтые. Теперь это необходимо по ГОСТу — такая расцветка лучше привлекает внимание автомобилистов. Чиновники обещают, что к концу года все «зебры» будут желтыми. Работы только начались. Недавно установилась подходящая погода — плюс 13 градусов и около 50 процентов влажности.

«Сейчас материал, с которым работают подрядные организации — это термопластик. Материал выбирается в зависимости от качества покрытия и схемы движения. То есть, если на улице планируется ремонт через три-четыре месяца, то работы выполняются краской», — пояснил начальник отдела организации дорожного движения департамента дорог Ростова-на-Дону Нарек Тамразян.

Если линии стерлись раньше времени, подрядная организация должна их вновь нанести по гарантии. Каждую ночь работает до пяти бригад. Кроме пешеходных переходов обновляют ещё разделительные линии. К майским праздникам дорожники обещают закончить с основными магистралями города.

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